Skip to main content
Estas opciones configuran el servidor ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_remote_read_connections

Número máximo de conexiones remotas de lectura abiertas que ReaderExecutor mantiene para optimizar la lectura secuencial. 0 desactiva la reutilización de conexiones.

max_remote_read_network_bandwidth_for_server

La velocidad máxima de intercambio de datos por la red durante la lectura, en bytes por segundo.
Un valor de 0 (predeterminado) significa que no hay límite.

max_remote_write_network_bandwidth_for_server

El ancho de banda máximo para el intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para escritura.
Un valor de 0 (predeterminado) significa que no tiene límite.
Última modificación el 23 de julio de 2026