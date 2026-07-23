Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado max_remote_*.

Estas opciones configuran el servidor ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Número máximo de conexiones remotas de lectura abiertas que ReaderExecutor mantiene para optimizar la lectura secuencial. 0 desactiva la reutilización de conexiones.

La velocidad máxima de intercambio de datos por la red durante la lectura, en bytes por segundo.

Un valor de 0 (predeterminado) significa que no hay límite.

El ancho de banda máximo para el intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para escritura.