Número máximo de conexiones remotas de lectura abiertas que
max_remote_read_connections
ReaderExecutor mantiene para optimizar la lectura secuencial. 0 desactiva la reutilización de conexiones.
La velocidad máxima de intercambio de datos por la red durante la lectura, en bytes por segundo.
max_remote_read_network_bandwidth_for_server
Un valor de
0 (predeterminado) significa que no hay límite.
El ancho de banda máximo para el intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para escritura.
max_remote_write_network_bandwidth_for_server
Un valor de
0 (predeterminado) significa que no tiene límite.