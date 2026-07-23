Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado postgresql_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Puerto para comunicarse con los clientes a través del protocolo PostgreSQL.

Los enteros positivos especifican el número de puerto en el que se escuchará.

Los valores vacíos se usan para deshabilitar la comunicación con los clientes a través del protocolo PostgreSQL.

Ejemplo

< postgresql_port > 9005 </ postgresql_port >