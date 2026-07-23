Puerto para comunicarse con los clientes a través del protocolo PostgreSQL.
postgresql_port
Ejemplo
- Los enteros positivos especifican el número de puerto en el que se escuchará.
- Los valores vacíos se usan para deshabilitar la comunicación con los clientes a través del protocolo PostgreSQL.
<postgresql_port>9005</postgresql_port>
Si se establece en true, se requiere una comunicación segura con los clientes a través de postgresql_port. Se rechazará cualquier conexión con la opción
postgresql_require_secure_transport
<sslmode=disable>. Úselo junto con la configuración de OpenSSL.