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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

postgresql_port

Puerto para comunicarse con los clientes a través del protocolo PostgreSQL.
  • Los enteros positivos especifican el número de puerto en el que se escuchará.
  • Los valores vacíos se usan para deshabilitar la comunicación con los clientes a través del protocolo PostgreSQL.
Ejemplo

postgresql_require_secure_transport

Si se establece en true, se requiere una comunicación segura con los clientes a través de postgresql_port. Se rechazará cualquier conexión con la opción <sslmode=disable>. Úselo junto con la configuración de OpenSSL.
Última modificación el 23 de julio de 2026