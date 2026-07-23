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Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

disable_insertion_and_mutation

Desactiva las consultas insert/alter/delete. Esta configuración puede habilitarse cuando se necesiten nodos de solo lectura para evitar que las inserciones y las mutaciones afecten al rendimiento de lectura. Las inserciones en motores externos (S3, DataLake, MySQL, PostrgeSQL, Kafka, etc.) están permitidas a pesar de esta configuración.

disable_internal_dns_cache

Desactiva la caché DNS interna. Se recomienda para ejecutar ClickHouse en sistemas con infraestructura que cambia con frecuencia, como Kubernetes.

disable_tunneling_for_https_requests_over_http_proxy

De forma predeterminada, se utiliza un túnel (es decir, HTTP CONNECT) para realizar solicitudes HTTPS a través de un proxy HTTP. Esta configuración puede usarse para deshabilitarlo. no_proxy De forma predeterminada, todas las solicitudes pasarán por el proxy. Para deshabilitarlo para hosts específicos, se debe establecer la variable no_proxy. Puede establecerse dentro de la cláusula <proxy> para resolvedores de lista y remotos, y como variable de entorno para el resolvedor de entorno. Admite direcciones IP, dominios, subdominios y el comodín '*' para omitirlo por completo. Los puntos iniciales se eliminan, igual que hace curl. Ejemplo La siguiente configuración hace que las solicitudes a clickhouse.cloud y a todos sus subdominios (p. ej., auth.clickhouse.cloud) omitan el proxy. Lo mismo se aplica a GitLab, aunque tenga un punto inicial. Tanto gitlab.com como about.gitlab.com omitirán el proxy.
Última modificación el 23 de julio de 2026