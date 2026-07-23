Desactiva las consultas insert/alter/delete. Esta configuración puede habilitarse cuando se necesiten nodos de solo lectura para evitar que las inserciones y las mutaciones afecten al rendimiento de lectura. Las inserciones en motores externos (S3, DataLake, MySQL, PostrgeSQL, Kafka, etc.) están permitidas a pesar de esta configuración.
disable_insertion_and_mutation
Desactiva la caché DNS interna. Se recomienda para ejecutar ClickHouse en sistemas con infraestructura que cambia con frecuencia, como Kubernetes.
disable_internal_dns_cache
De forma predeterminada, se utiliza un túnel (es decir,
disable_tunneling_for_https_requests_over_http_proxy
HTTP CONNECT) para realizar solicitudes
HTTPS a través de un proxy
HTTP. Esta configuración puede usarse para deshabilitarlo.
no_proxy
De forma predeterminada, todas las solicitudes pasarán por el proxy. Para deshabilitarlo para hosts específicos, se debe establecer la variable
no_proxy.
Puede establecerse dentro de la cláusula
<proxy> para resolvedores de lista y remotos, y como variable de entorno para el resolvedor de entorno.
Admite direcciones IP, dominios, subdominios y el comodín
'*' para omitirlo por completo. Los puntos iniciales se eliminan, igual que hace curl.
Ejemplo
La siguiente configuración hace que las solicitudes a
clickhouse.cloud y a todos sus subdominios (p. ej.,
auth.clickhouse.cloud) omitan el proxy.
Lo mismo se aplica a GitLab, aunque tenga un punto inicial. Tanto
gitlab.com como
about.gitlab.com omitirán el proxy.
<proxy>
<no_proxy>clickhouse.cloud,.gitlab.com</no_proxy>
<http>
<uri>http://proxy1</uri>
<uri>http://proxy2:3128</uri>
</http>
<https>
<uri>http://proxy1:3128</uri>
</https>
</proxy>