Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Desactiva las consultas insert/alter/delete. Esta configuración puede habilitarse cuando se necesiten nodos de solo lectura para evitar que las inserciones y las mutaciones afecten al rendimiento de lectura. Las inserciones en motores externos (S3, DataLake, MySQL, PostrgeSQL, Kafka, etc.) están permitidas a pesar de esta configuración.

Desactiva la caché DNS interna. Se recomienda para ejecutar ClickHouse en sistemas con infraestructura que cambia con frecuencia, como Kubernetes.

De forma predeterminada, se utiliza un túnel (es decir, HTTP CONNECT ) para realizar solicitudes HTTPS a través de un proxy HTTP . Esta configuración puede usarse para deshabilitarlo.

no_proxy

De forma predeterminada, todas las solicitudes pasarán por el proxy. Para deshabilitarlo para hosts específicos, se debe establecer la variable no_proxy . Puede establecerse dentro de la cláusula <proxy> para resolvedores de lista y remotos, y como variable de entorno para el resolvedor de entorno. Admite direcciones IP, dominios, subdominios y el comodín '*' para omitirlo por completo. Los puntos iniciales se eliminan, igual que hace curl.

Ejemplo

La siguiente configuración hace que las solicitudes a clickhouse.cloud y a todos sus subdominios (p. ej., auth.clickhouse.cloud ) omitan el proxy. Lo mismo se aplica a GitLab, aunque tenga un punto inicial. Tanto gitlab.com como about.gitlab.com omitirán el proxy.