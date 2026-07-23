Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado background_schedule_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Número inicial de hilos de trabajo asignados a cada grupo de programación en segundo plano. Cada grupo se amplía de forma gradual hasta su límite configurado ( background_schedule_pool_size y similares) cuando la demanda supera la cantidad actual de hilos de trabajo. Los valores más bajos reducen la sobrecarga al iniciar y el número de hilos inactivos; los valores más altos eliminan la latencia de planificación de la primera tarea en servidores con mucha carga.

Contiene información sobre todas las tareas en segundo plano que se ejecutan mediante varios grupos en segundo plano.

< background_schedule_pool_log > < database > system </ database > < table > background_schedule_pool_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > <!-- Only tasks longer than duration_threshold_milliseconds will be logged. Zero means log everything --> < duration_threshold_milliseconds > 0 </ duration_threshold_milliseconds > </ background_schedule_pool_log >

La proporción máxima de hilos del grupo que pueden ejecutar simultáneamente tareas del mismo tipo.

El límite del número de hilos utilizados para ejecutar operaciones periódicas ligeras en tablas replicadas, streaming de Kafka, actualizaciones de la caché de DNS y tareas similares. Los hilos se crean de forma diferida según la demanda hasta alcanzar este límite, por lo que un server con poca carga en segundo plano utiliza muchos menos hilos que este número.