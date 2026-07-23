Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado uncompressed_cache_*.

Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Nombre de la política de la caché sin comprimir.

Tamaño máximo (en bytes) de los datos sin comprimir que usan los motores de tabla de la familia MergeTree.

Hay una única caché compartida para el servidor. La memoria se asigna bajo demanda. La caché se usa si la opción use_uncompressed_cache está habilitada.

La caché sin comprimir puede resultar útil para consultas muy cortas en determinados casos.

Un valor de 0 significa desactivado. Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de una política SLRU) en la caché sin comprimir, en relación con el tamaño total de la caché.