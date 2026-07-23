Define cómo se lleva a cabo la planificación de cargas de trabajo para los recursos de CPU (hilo maestro y hilo de trabajo).
cpu_slot_preemption
- Si es
true(predeterminado), la contabilización se basa en el tiempo de CPU real consumido. Se asigna una cantidad equitativa de tiempo de CPU a las cargas de trabajo en competencia. Los slots se asignan por un tiempo limitado y se vuelven a solicitar al expirar. La solicitud de slots puede bloquear la ejecución del hilo en caso de sobrecarga de recursos de CPU; es decir, puede producirse apropiación. Esto garantiza la equidad en el tiempo de CPU.
- Si es
false, la contabilización se basa en la cantidad de slots de CPU asignados. Se asigna una cantidad equitativa de slots de CPU a las cargas de trabajo en competencia. Un slot se asigna cuando un hilo comienza, se mantiene de forma continua y se libera cuando el hilo termina de ejecutarse. El número de hilos asignados para la ejecución de consultas solo puede aumentar de 1 a
max_threadsy nunca disminuir. Esto favorece a las consultas de larga duración y puede provocar que las consultas cortas se queden sin CPU.
Véase también
<cpu_slot_preemption>true</cpu_slot_preemption>
Define cuántos milisegundos puede esperar un hilo de trabajo durante la preempción, es decir, mientras espera a que se le conceda otro slot de CPU. Una vez transcurrido este tiempo, si el hilo no logra obtener un nuevo slot de CPU, finalizará y la consulta reducirá dinámicamente el número de hilos que se ejecutan de forma concurrente. Tenga en cuenta que el hilo maestro nunca se escala a la baja, pero puede ser objeto de preempción de forma indefinida. Solo tiene sentido cuando
cpu_slot_preemption_timeout_ms
cpu_slot_preemption está habilitado y el recurso de CPU está definido para hilo de trabajo.
Ejemplo
Véase también
<cpu_slot_preemption_timeout_ms>1000</cpu_slot_preemption_timeout_ms>
Define cuántos nanosegundos de CPU puede consumir un hilo después de adquirir un slot de CPU y antes de tener que solicitar otro slot de CPU. Solo tiene sentido si
cpu_slot_quantum_ns
cpu_slot_preemption está habilitado y el recurso de CPU está definido para hilo maestro o hilo de trabajo.
Ejemplo
Véase también
<cpu_slot_quantum_ns>10000000</cpu_slot_quantum_ns>