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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

cpu_slot_preemption

Define cómo se lleva a cabo la planificación de cargas de trabajo para los recursos de CPU (hilo maestro y hilo de trabajo).
  • Si es true (predeterminado), la contabilización se basa en el tiempo de CPU real consumido. Se asigna una cantidad equitativa de tiempo de CPU a las cargas de trabajo en competencia. Los slots se asignan por un tiempo limitado y se vuelven a solicitar al expirar. La solicitud de slots puede bloquear la ejecución del hilo en caso de sobrecarga de recursos de CPU; es decir, puede producirse apropiación. Esto garantiza la equidad en el tiempo de CPU.
  • Si es false, la contabilización se basa en la cantidad de slots de CPU asignados. Se asigna una cantidad equitativa de slots de CPU a las cargas de trabajo en competencia. Un slot se asigna cuando un hilo comienza, se mantiene de forma continua y se libera cuando el hilo termina de ejecutarse. El número de hilos asignados para la ejecución de consultas solo puede aumentar de 1 a max_threads y nunca disminuir. Esto favorece a las consultas de larga duración y puede provocar que las consultas cortas se queden sin CPU.
Ejemplo
Véase también

cpu_slot_preemption_timeout_ms

Define cuántos milisegundos puede esperar un hilo de trabajo durante la preempción, es decir, mientras espera a que se le conceda otro slot de CPU. Una vez transcurrido este tiempo, si el hilo no logra obtener un nuevo slot de CPU, finalizará y la consulta reducirá dinámicamente el número de hilos que se ejecutan de forma concurrente. Tenga en cuenta que el hilo maestro nunca se escala a la baja, pero puede ser objeto de preempción de forma indefinida. Solo tiene sentido cuando cpu_slot_preemption está habilitado y el recurso de CPU está definido para hilo de trabajo. Ejemplo
Véase también

cpu_slot_quantum_ns

Define cuántos nanosegundos de CPU puede consumir un hilo después de adquirir un slot de CPU y antes de tener que solicitar otro slot de CPU. Solo tiene sentido si cpu_slot_preemption está habilitado y el recurso de CPU está definido para hilo maestro o hilo de trabajo. Ejemplo
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026