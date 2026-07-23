Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado max_view_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si el número de vistas es mayor que este valor, el servidor lanzará una excepción.

Solo cuenta las tablas de los motores de base de datos:

Atomic

Ordinary

Replicated

Lazy

Un valor de 0 significa que no hay ningún límite.

Ejemplo

< max_view_num_to_throw > 400 </ max_view_num_to_throw >

Si el número de vistas adjuntas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo