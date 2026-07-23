Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_view_num_to_throw

Si el número de vistas es mayor que este valor, el servidor lanzará una excepción. Solo cuenta las tablas de los motores de base de datos:
  • Atomic
  • Ordinary
  • Replicated
  • Lazy
Un valor de 0 significa que no hay ningún límite.
Ejemplo

max_view_num_to_warn

Si el número de vistas adjuntas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026