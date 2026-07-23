Guarda las asignaciones de memoria muestreadas de jemalloc en system.trace_log
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log
Número máximo de hilos en segundo plano de jemalloc que se pueden crear; establezca 0 para usar el valor predeterminado de jemalloc
jemalloc_max_background_threads_num
Controla
jemalloc_profiler_sampling_rate
lg_prof_sample de jemalloc: el logaritmo en base 2 del intervalo promedio (en bytes) entre muestras de asignación.
El valor predeterminado de 19 corresponde a 512 KiB. Establecerlo en un valor menor aumenta la frecuencia de muestreo (más sobrecarga, más detalle), mientras que un valor mayor la reduce.
Cambiar este valor invoca
prof.reset, lo que restablece todas las estadísticas de perfilado acumuladas. Requiere que el perfilado esté habilitado (
MALLOC_CONF=prof:true).