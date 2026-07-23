Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Número máximo de partes condenadas que una tabla SharedMergeTree obtiene de Keeper en un único ciclo de limpieza. Limitar el batch mantiene el listado y la operación multi-get dentro del timeout de la operación de Keeper, por lo que la limpieza sigue avanzando incluso cuando una tabla ha acumulado una cola muy grande de partes condenadas. Debe ser mayor que cero: un valor de 0 haría que Keeper devolviera un listado vacío en cada ciclo, deteniendo permanentemente la limpieza. Solo disponible en ClickHouse Cloud

Hilos para la limpieza de partes de shared merge tree por parte de parts killer. Solo disponible en ClickHouse Cloud