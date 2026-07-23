Número máximo de partes condenadas que una tabla SharedMergeTree obtiene de Keeper en un único ciclo de limpieza. Limitar el batch mantiene el listado y la operación multi-get dentro del timeout de la operación de Keeper, por lo que la limpieza sigue avanzando incluso cuando una tabla ha acumulado una cola muy grande de partes condenadas. Debe ser mayor que cero: un valor de
parts_killer_max_condemned_parts_per_batch
0 haría que Keeper devolviera un listado vacío en cada ciclo, deteniendo permanentemente la limpieza. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Hilos para la limpieza de partes de shared merge tree por parte de parts killer. Solo disponible en ClickHouse Cloud