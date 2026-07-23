Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado http_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Permite usar handler HTTP personalizados. Para añadir un nuevo handler HTTP, simplemente agregue una nueva <rule> . Las reglas se comprueban de arriba abajo, tal como se definen, y la primera coincidencia ejecutará el handler.

La siguiente configuración puede definirse mediante subetiquetas:

Sub-tags Definition url Para hacer coincidir la URL de la solicitud, puede usar el prefijo ‘regex:’ para realizar una coincidencia por regex (opcional) methods Para hacer coincidir los métodos de la solicitud, puede usar comas para separar varios métodos (opcional) headers Para hacer coincidir los encabezados de la solicitud, haga coincidir cada elemento hijo (el nombre del elemento hijo es el nombre del encabezado); puede usar el prefijo ‘regex:’ para realizar una coincidencia por regex (opcional) handler El handler de la solicitud empty_query_string Comprueba que no haya ninguna query string en la URL

handler contiene la siguiente configuración, que puede definirse mediante subetiquetas:

Sub-tags Definition url Una ubicación para la redirección type Tipos admitidos: static, dynamic_query_handler, predefined_query_handler, redirect status Se usa con el tipo static: código de estado de la respuesta query_param_name Se usa con el tipo dynamic_query_handler: extrae y ejecuta el valor correspondiente a <query_param_name> en los params de la solicitud HTTP query Se usa con el tipo predefined_query_handler: ejecuta la consulta cuando se invoca el handler content_type Se usa con el tipo static: tipo de contenido de la respuesta response_content Se usa con el tipo static: contenido de la respuesta enviado al client; al usar el prefijo ‘file://’ o ‘config://’, obtiene el contenido del archivo o de la configuración y lo envía al client

Junto con la lista de reglas, puede especificar <defaults/> , que habilita todos los handler predeterminados.

Ejemplo:

< http_handlers > < rule > < url > / </ url > < methods > POST,GET </ methods > < headers >< pragma > no-cache </ pragma ></ headers > < handler > < type > dynamic_query_handler </ type > < query_param_name > query </ query_param_name > </ handler > </ rule > < rule > < url > /predefined_query </ url > < methods > POST,GET </ methods > < handler > < type > predefined_query_handler </ type > < query > SELECT * FROM system.settings </ query > </ handler > </ rule > < rule > < handler > < type > static </ type > < status > 200 </ status > < content_type > text/plain; charset=UTF-8 </ content_type > < response_content > config://http_server_default_response </ response_content > </ handler > </ rule > </ http_handlers >

Se utiliza para añadir encabezados a la respuesta de una solicitud HTTP OPTIONS . El método OPTIONS se utiliza para las solicitudes preflight de CORS.

Para más información, consulta OPTIONS

Ejemplo:

< http_options_response > < header > < name > Access-Control-Allow-Origin </ name > < value > * </ value > </ header > < header > < name > Access-Control-Allow-Headers </ name > < value > origin, x-requested-with, x-clickhouse-format, x-clickhouse-user, x-clickhouse-key, Authorization </ value > </ header > < header > < name > Access-Control-Allow-Methods </ name > < value > POST, GET, OPTIONS </ value > </ header > < header > < name > Access-Control-Max-Age </ name > < value > 86400 </ value > </ header > </ http_options_response >

La página que se muestra de forma predeterminada al acceder al servidor HTTP(s) de ClickHouse. El valor predeterminado es “Ok.” (con un salto de línea al final)

Ejemplo

Abre https://tabix.io/ al acceder a http://localhost: http_port .