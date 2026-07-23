Permite usar handler HTTP personalizados. Para añadir un nuevo handler HTTP, simplemente agregue una nueva
http_handlers
<rule>.
Las reglas se comprueban de arriba abajo, tal como se definen,
y la primera coincidencia ejecutará el handler.
La siguiente configuración puede definirse mediante subetiquetas:
|Sub-tags
|Definition
url
|Para hacer coincidir la URL de la solicitud, puede usar el prefijo ‘regex:’ para realizar una coincidencia por regex (opcional)
methods
|Para hacer coincidir los métodos de la solicitud, puede usar comas para separar varios métodos (opcional)
headers
|Para hacer coincidir los encabezados de la solicitud, haga coincidir cada elemento hijo (el nombre del elemento hijo es el nombre del encabezado); puede usar el prefijo ‘regex:’ para realizar una coincidencia por regex (opcional)
handler
|El handler de la solicitud
empty_query_string
|Comprueba que no haya ninguna query string en la URL
handler contiene la siguiente configuración, que puede definirse mediante subetiquetas:
Junto con la lista de reglas, puede especificar
|Sub-tags
|Definition
url
|Una ubicación para la redirección
type
|Tipos admitidos: static, dynamic_query_handler, predefined_query_handler, redirect
status
|Se usa con el tipo static: código de estado de la respuesta
query_param_name
|Se usa con el tipo dynamic_query_handler: extrae y ejecuta el valor correspondiente a
<query_param_name> en los params de la solicitud HTTP
query
|Se usa con el tipo predefined_query_handler: ejecuta la consulta cuando se invoca el handler
content_type
|Se usa con el tipo static: tipo de contenido de la respuesta
response_content
|Se usa con el tipo static: contenido de la respuesta enviado al client; al usar el prefijo ‘file://’ o ‘config://’, obtiene el contenido del archivo o de la configuración y lo envía al client
<defaults/>, que habilita todos los handler predeterminados.
Ejemplo:
<http_handlers>
<rule>
<url>/</url>
<methods>POST,GET</methods>
<headers><pragma>no-cache</pragma></headers>
<handler>
<type>dynamic_query_handler</type>
<query_param_name>query</query_param_name>
</handler>
</rule>
<rule>
<url>/predefined_query</url>
<methods>POST,GET</methods>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT * FROM system.settings</query>
</handler>
</rule>
<rule>
<handler>
<type>static</type>
<status>200</status>
<content_type>text/plain; charset=UTF-8</content_type>
<response_content>config://http_server_default_response</response_content>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
Se utiliza para añadir encabezados a la respuesta de una solicitud HTTP
http_options_response
OPTIONS.
El método
OPTIONS se utiliza para las solicitudes preflight de CORS.
Para más información, consulta OPTIONS.
Ejemplo:
<http_options_response>
<header>
<name>Access-Control-Allow-Origin</name>
<value>*</value>
</header>
<header>
<name>Access-Control-Allow-Headers</name>
<value>origin, x-requested-with, x-clickhouse-format, x-clickhouse-user, x-clickhouse-key, Authorization</value>
</header>
<header>
<name>Access-Control-Allow-Methods</name>
<value>POST, GET, OPTIONS</value>
</header>
<header>
<name>Access-Control-Max-Age</name>
<value>86400</value>
</header>
</http_options_response>
La página que se muestra de forma predeterminada al acceder al servidor HTTP(s) de ClickHouse. El valor predeterminado es “Ok.” (con un salto de línea al final) Ejemplo Abre
http_server_default_response
https://tabix.io/ al acceder a
http://localhost: http_port.
<http_server_default_response>
<![CDATA[<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>]]>
</http_server_default_response>