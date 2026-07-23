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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

http_handlers

Permite usar handler HTTP personalizados. Para añadir un nuevo handler HTTP, simplemente agregue una nueva <rule>. Las reglas se comprueban de arriba abajo, tal como se definen, y la primera coincidencia ejecutará el handler. La siguiente configuración puede definirse mediante subetiquetas: handler contiene la siguiente configuración, que puede definirse mediante subetiquetas: Junto con la lista de reglas, puede especificar <defaults/>, que habilita todos los handler predeterminados. Ejemplo:

http_options_response

Se utiliza para añadir encabezados a la respuesta de una solicitud HTTP OPTIONS. El método OPTIONS se utiliza para las solicitudes preflight de CORS. Para más información, consulta OPTIONS. Ejemplo:

http_server_default_response

La página que se muestra de forma predeterminada al acceder al servidor HTTP(s) de ClickHouse. El valor predeterminado es “Ok.” (con un salto de línea al final) Ejemplo Abre https://tabix.io/ al acceder a http://localhost: http_port.
Última modificación el 23 de julio de 2026