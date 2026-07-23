El vaciado del perfil de jemalloc se realizará después de que el pico global de uso de memoria aumente en jemalloc_flush_profile_interval_bytes
jemalloc_flush_profile_interval_bytes
El vaciado del perfil de jemalloc se realizará cuando se produzcan errores por exceso de memoria total
jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded
Si no es cero, establece el intervalo mínimo, en segundos, entre el vaciado de perfiles de jemalloc cuando se producen errores por exceso de memoria total. Por ejemplo, 5 significa que se realizará como máximo un vaciado de perfil cada 5 segundos. Tiene prioridad sobre
jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded_interval
jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded.