Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

El vaciado del perfil de jemalloc se realizará después de que el pico global de uso de memoria aumente en jemalloc_flush_profile_interval_bytes

El vaciado del perfil de jemalloc se realizará cuando se produzcan errores por exceso de memoria total