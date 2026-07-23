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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

jemalloc_flush_profile_interval_bytes

El vaciado del perfil de jemalloc se realizará después de que el pico global de uso de memoria aumente en jemalloc_flush_profile_interval_bytes

jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded

El vaciado del perfil de jemalloc se realizará cuando se produzcan errores por exceso de memoria total

jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded_interval

Si no es cero, establece el intervalo mínimo, en segundos, entre el vaciado de perfiles de jemalloc cuando se producen errores por exceso de memoria total. Por ejemplo, 5 significa que se realizará como máximo un vaciado de perfil cada 5 segundos. Tiene prioridad sobre jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded.
Última modificación el 23 de julio de 2026