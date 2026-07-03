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Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
Debe especificar ssl.keyStore.location, ssl.keyStore.password, ssl.trustStore.location y ssl.trustStore.password para comunicarse con ClickHouse client mediante SSL. Estas opciones están disponibles a partir de la versión 3.5.2 de Zookeeper. Puede agregar zookeeper.crt a los certificados de confianza.
La sección client en config.xml tendrá este aspecto:
Añade ZooKeeper a la configuración de ClickHouse con algunos parámetros del clúster y macros:
Inicie clickhouse-server. En los logs debería ver:
El prefijo secure:// indica que la conexión está protegida con SSL. Para asegurarse de que el tráfico esté cifrado, ejecute tcpdump en el puerto seguro:
Y ejecuta la consulta en clickhouse-client:
En una conexión no cifrada, verás en la salida de tcpdump algo como esto:
En una conexión cifrada, no deberías ver esto.
Última modificación el 3 de julio de 2026