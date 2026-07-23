Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado dictionaries_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Ruta al archivo de configuración de los diccionarios.

Ruta:

Especifique la ruta absoluta o la ruta relativa al archivo de configuración del servidor.

La ruta puede contener comodines * y ?.

Véase también:

Ejemplo

< dictionaries_config > *_dictionary.xml </ dictionaries_config >

Carga diferida de los diccionarios.

Si es true , cada diccionario se carga cuando se usa por primera vez. Si la carga falla, la función que estaba usando el diccionario lanza una excepción.

, cada diccionario se carga cuando se usa por primera vez. Si la carga falla, la función que estaba usando el diccionario lanza una excepción. Si es false , el servidor carga todos los diccionarios al iniciarse.

false ). El servidor esperará durante el inicio hasta que todos los diccionarios terminen de cargarse antes de aceptar conexiones (excepción: si wait_dictionaries_load_at_startup está establecido en).

Ejemplo

< dictionaries_lazy_load > true </ dictionaries_lazy_load >

El directorio de la biblioteca de diccionarios.

Ejemplo