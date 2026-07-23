Ruta al archivo de configuración de los diccionarios. Ruta:
dictionaries_config
- Especifique la ruta absoluta o la ruta relativa al archivo de configuración del servidor.
- La ruta puede contener comodines * y ?.
- “Dictionaries”.
<dictionaries_config>*_dictionary.xml</dictionaries_config>
Carga diferida de los diccionarios.
dictionaries_lazy_load
- Si es
true, cada diccionario se carga cuando se usa por primera vez. Si la carga falla, la función que estaba usando el diccionario lanza una excepción.
- Si es
false, el servidor carga todos los diccionarios al iniciarse.
Ejemplo
El servidor esperará durante el inicio hasta que todos los diccionarios terminen de cargarse antes de aceptar conexiones (excepción: si
wait_dictionaries_load_at_startup está establecido en
false).
<dictionaries_lazy_load>true</dictionaries_lazy_load>
El directorio de la biblioteca de diccionarios. Ejemplo
dictionaries_lib_path
<dictionaries_lib_path>/var/lib/clickhouse/dictionaries_lib/</dictionaries_lib_path>