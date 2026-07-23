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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

dictionaries_config

Ruta al archivo de configuración de los diccionarios. Ruta:
  • Especifique la ruta absoluta o la ruta relativa al archivo de configuración del servidor.
  • La ruta puede contener comodines * y ?.
Véase también: Ejemplo

dictionaries_lazy_load

Carga diferida de los diccionarios.
  • Si es true, cada diccionario se carga cuando se usa por primera vez. Si la carga falla, la función que estaba usando el diccionario lanza una excepción.
  • Si es false, el servidor carga todos los diccionarios al iniciarse.
El servidor esperará durante el inicio hasta que todos los diccionarios terminen de cargarse antes de aceptar conexiones (excepción: si wait_dictionaries_load_at_startup está establecido en false).
Ejemplo

dictionaries_lib_path

El directorio de la biblioteca de diccionarios. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026