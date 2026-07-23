Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado iceberg_metadata_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño máximo de la caché de archivos de metadatos de Iceberg, en número de entradas. Cero significa que está deshabilitada.

Nombre de la política de caché de los metadatos de Iceberg.

Tamaño máximo de la caché de metadatos de Iceberg en bytes. Cero significa que está deshabilitada.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de metadatos de Iceberg, en relación con el tamaño total de la caché.