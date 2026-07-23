Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

iceberg_metadata_files_cache_max_entries

Tamaño máximo de la caché de archivos de metadatos de Iceberg, en número de entradas. Cero significa que está deshabilitada.

iceberg_metadata_files_cache_policy

Nombre de la política de caché de los metadatos de Iceberg.

iceberg_metadata_files_cache_size

Tamaño máximo de la caché de metadatos de Iceberg en bytes. Cero significa que está deshabilitada.

iceberg_metadata_files_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de metadatos de Iceberg, en relación con el tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026