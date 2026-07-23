Tamaño máximo de la caché de archivos de metadatos de Iceberg, en número de entradas. Cero significa que está deshabilitada.
iceberg_metadata_files_cache_max_entries
Nombre de la política de caché de los metadatos de Iceberg.
iceberg_metadata_files_cache_policy
Tamaño máximo de la caché de metadatos de Iceberg en bytes. Cero significa que está deshabilitada.
iceberg_metadata_files_cache_size
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de metadatos de Iceberg, en relación con el tamaño total de la caché.