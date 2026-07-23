Ajuste avanzado para las tablas de MergeTree. Para obtener más información, consulte el archivo de cabecera MergeTreeSettings.h. Ejemplo
merge_tree
<merge_tree>
<max_suspicious_broken_parts>5</max_suspicious_broken_parts>
</merge_tree>
Se utiliza para regular cómo se usan y se comparten los recursos entre los procesos de merge y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración
merge_workload
workload para todos los background merges. Puede sobrescribirse mediante una configuración de MergeTree.
Véase también