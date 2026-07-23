Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

merge_tree

Ajuste avanzado para las tablas de MergeTree. Para obtener más información, consulte el archivo de cabecera MergeTreeSettings.h. Ejemplo

merge_workload

Se utiliza para regular cómo se usan y se comparten los recursos entre los procesos de merge y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración workload para todos los background merges. Puede sobrescribirse mediante una configuración de MergeTree. Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026