Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo merge_* generado.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

Ajuste avanzado para las tablas de MergeTree

Para obtener más información, consulte el archivo de cabecera MergeTreeSettings.h.

Ejemplo

< merge_tree > < max_suspicious_broken_parts > 5 </ max_suspicious_broken_parts > </ merge_tree >

Se utiliza para regular cómo se usan y se comparten los recursos entre los procesos de merge y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración workload para todos los background merges. Puede sobrescribirse mediante una configuración de MergeTree.

Véase también