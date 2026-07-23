Permite que un
s3_allow_server_credentials_for_system_table_disks
disk(type = s3, ...) dinámico de una tabla de la base de datos
system use las credenciales
S3 propias del servidor (ambient), eximiéndolo de la restricción
s3_allow_server_credentials_in_user_queries. Esto es para la
infraestructura interna del servidor que envía tablas del sistema a S3 con la identidad del servidor (adjuntadas por el
operador de la nube a la base de datos
system). A diferencia de la configuración de sesión, esta es una configuración a nivel de servidor, por lo que la
exención también se aplica cuando la tabla se vuelve a cargar desde los metadatos al reiniciar. Su alcance se limita a la base de datos
system,
en la que los usuarios comunes no pueden crear tablas, por lo que no flexibiliza la restricción para las consultas de usuario.
La cantidad máxima de proveedores de credenciales de S3 que se pueden almacenar en caché
s3_credentials_provider_max_cache_size
Controla lo que ocurre cuando una tabla persistente
s3_load_table_anonymously_if_credentials_restricted
S3 o
S3Queue, un
disk(type = s3, ...) dinámico o una
base de datos
DataLakeCatalog (Glue, BigLake) se carga a partir de metadata existente (inicio del server o
RESTORE) y
su definición resolvería las credenciales de S3/en la nube propias del server (ambient), que están bloqueadas para las
consultas de usuario por
s3_allow_server_credentials_in_user_queries.
Cuando está habilitado (el valor predeterminado), el objeto se carga sin esas credenciales en lugar de abortar el inicio: una
tabla
S3/
S3Queue o un disco S3 dinámico se crea con un client S3 anónimo, y una
base de datos
DataLakeCatalog queda con un catálogo no disponible. El server se inicia, pero el objeto es inaccesible (sus requests
a un bucket privado se deniegan, o el catálogo informa claramente del error) hasta que sus credenciales vuelvan a resolverse desde una
fuente permitida. Nunca recupera silenciosamente la identidad del server. Esto evita que un único objeto de este tipo —
por ejemplo, uno creado en una versión anterior antes de que existiera la restricción, o uno cuya named collection se reasignó
más tarde a
use_environment_credentials = 1— haga que se aborte el inicio del server.
Cuando está deshabilitado, la carga de ese objeto falla, lo que puede impedir que el server se inicie. Use esto solo
si prefiere un fallo total en lugar de una tabla, disco o base de datos de catálogo inaccesible de forma silenciosa.
Número máximo permitido de saltos de redirección de S3.
s3_max_redirects
Configuración de Aws::Client::RetryStrategy; Aws::Client realiza los reintentos por sí mismo. 0 significa que no se realizan reintentos