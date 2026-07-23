Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Permite que un disk(type = s3, ...) dinámico de una tabla de la base de datos system use las credenciales S3 propias del servidor (ambient), eximiéndolo de la restricción s3_allow_server_credentials_in_user_queries . Esto es para la infraestructura interna del servidor que envía tablas del sistema a S3 con la identidad del servidor (adjuntadas por el operador de la nube a la base de datos system ). A diferencia de la configuración de sesión, esta es una configuración a nivel de servidor, por lo que la exención también se aplica cuando la tabla se vuelve a cargar desde los metadatos al reiniciar. Su alcance se limita a la base de datos system , en la que los usuarios comunes no pueden crear tablas, por lo que no flexibiliza la restricción para las consultas de usuario.

La cantidad máxima de proveedores de credenciales de S3 que se pueden almacenar en caché

Controla lo que ocurre cuando una tabla persistente S3 o S3Queue , un disk(type = s3, ...) dinámico o una base de datos DataLakeCatalog (Glue, BigLake) se carga a partir de metadata existente (inicio del server o RESTORE ) y su definición resolvería las credenciales de S3/en la nube propias del server (ambient), que están bloqueadas para las consultas de usuario por s3_allow_server_credentials_in_user_queries .

Cuando está habilitado (el valor predeterminado), el objeto se carga sin esas credenciales en lugar de abortar el inicio: una tabla S3 / S3Queue o un disco S3 dinámico se crea con un client S3 anónimo, y una base de datos DataLakeCatalog queda con un catálogo no disponible. El server se inicia, pero el objeto es inaccesible (sus requests a un bucket privado se deniegan, o el catálogo informa claramente del error) hasta que sus credenciales vuelvan a resolverse desde una fuente permitida. Nunca recupera silenciosamente la identidad del server. Esto evita que un único objeto de este tipo — por ejemplo, uno creado en una versión anterior antes de que existiera la restricción, o uno cuya named collection se reasignó más tarde a use_environment_credentials = 1 — haga que se aborte el inicio del server.

Cuando está deshabilitado, la carga de ese objeto falla, lo que puede impedir que el server se inicie. Use esto solo si prefiere un fallo total en lugar de una tabla, disco o base de datos de catálogo inaccesible de forma silenciosa.

Número máximo permitido de saltos de redirección de S3.

Configuración de Aws::Client::RetryStrategy; Aws::Client realiza los reintentos por sí mismo. 0 significa que no se realizan reintentos