Si el número de hilos inactivos en el grupo de hilos de E/S de copias de seguridad supera
max_backups_io_thread_pool_free_size
max_backup_io_thread_pool_free_size, ClickHouse liberará los recursos ocupados por los hilos inactivos y reducirá el tamaño del grupo. Los hilos pueden volver a crearse si es necesario.
ClickHouse usa hilos del grupo de hilos de E/S de copias de seguridad para realizar operaciones de E/S de copias de seguridad en S3.
max_backups_io_thread_pool_size
max_backups_io_thread_pool_size limita la cantidad máxima de hilos en el grupo.