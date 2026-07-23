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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_backups_io_thread_pool_free_size

Si el número de hilos inactivos en el grupo de hilos de E/S de copias de seguridad supera max_backup_io_thread_pool_free_size, ClickHouse liberará los recursos ocupados por los hilos inactivos y reducirá el tamaño del grupo. Los hilos pueden volver a crearse si es necesario.

max_backups_io_thread_pool_size

ClickHouse usa hilos del grupo de hilos de E/S de copias de seguridad para realizar operaciones de E/S de copias de seguridad en S3. max_backups_io_thread_pool_size limita la cantidad máxima de hilos en el grupo.
Última modificación el 23 de julio de 2026