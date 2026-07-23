Configuración de mejoras opcionales en el sistema de control de acceso.
access_control_improvements
Ejemplo:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
on_cluster_queries_require_cluster_grant
|Establece si las consultas
ON CLUSTER requieren el privilegio
CLUSTER.
true
role_cache_expiration_time_seconds
|Establece el número de segundos desde el último acceso durante los que un rol se almacena en la caché de roles.
600
select_from_information_schema_requires_grant
|Establece si
SELECT * FROM information_schema.<table> requiere algún privilegio o puede ser ejecutado por cualquier usuario. Si se establece en true, esta consulta requiere
GRANT SELECT ON information_schema.<table>, igual que en las tablas normales.
true
select_from_system_db_requires_grant
|Establece si
SELECT * FROM system.<table> requiere algún privilegio o puede ser ejecutado por cualquier usuario. Si se establece en true, esta consulta requiere
GRANT SELECT ON system.<table>, igual que en las tablas que no son del sistema. Excepciones: unas pocas tablas del sistema (
tables,
columns,
databases y algunas tablas constantes como
one,
contributors) siguen siendo accesibles para todos; y, si se ha concedido un privilegio
SHOW (por ejemplo,
SHOW USERS), la tabla del sistema correspondiente (es decir,
system.users) será accesible.
true
settings_constraints_replace_previous
|Establece si una restricción de un perfil de configuración para algún ajuste anulará los efectos de la restricción anterior (definida en otros perfiles) para ese ajuste, incluidos los campos que no estén definidos por la nueva restricción. También habilita el tipo de restricción
changeable_in_readonly.
true
table_engines_require_grant
|Establece si crear una tabla con un motor de tabla específico requiere un privilegio.
false
throw_on_unmatched_row_policies
|Establece si la lectura desde una tabla debe lanzar una excepción si la tabla tiene políticas de fila, pero ninguna de ellas corresponde al usuario actual
false
users_without_row_policies_can_read_rows
|Establece si los usuarios sin políticas de fila permisivas aún pueden leer filas mediante una consulta
SELECT. Por ejemplo, si hay dos usuarios A y B y se define una política de fila solo para A, entonces, si esta configuración es true, el usuario B verá todas las filas. Si esta configuración es false, el usuario B no verá ninguna fila.
true
<access_control_improvements>
<throw_on_unmatched_row_policies>true</throw_on_unmatched_row_policies>
<users_without_row_policies_can_read_rows>true</users_without_row_policies_can_read_rows>
<on_cluster_queries_require_cluster_grant>true</on_cluster_queries_require_cluster_grant>
<select_from_system_db_requires_grant>true</select_from_system_db_requires_grant>
<select_from_information_schema_requires_grant>true</select_from_information_schema_requires_grant>
<settings_constraints_replace_previous>true</settings_constraints_replace_previous>
<table_engines_require_grant>false</table_engines_require_grant>
<role_cache_expiration_time_seconds>600</role_cache_expiration_time_seconds>
</access_control_improvements>
Ruta a la carpeta donde el servidor de ClickHouse almacena las configuraciones de usuarios y roles creadas mediante comandos SQL. Véase también