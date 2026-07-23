Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

access_control_improvements

Configuración de mejoras opcionales en el sistema de control de acceso. Ejemplo:

access_control_path

Ruta a la carpeta donde el servidor de ClickHouse almacena las configuraciones de usuarios y roles creadas mediante comandos SQL. Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026