Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado access_control_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Configuración de mejoras opcionales en el sistema de control de acceso.

Configuración Descripción Predeterminado on_cluster_queries_require_cluster_grant Establece si las consultas ON CLUSTER requieren el privilegio CLUSTER . true role_cache_expiration_time_seconds Establece el número de segundos desde el último acceso durante los que un rol se almacena en la caché de roles. 600 select_from_information_schema_requires_grant Establece si SELECT * FROM information_schema.<table> requiere algún privilegio o puede ser ejecutado por cualquier usuario. Si se establece en true, esta consulta requiere GRANT SELECT ON information_schema.<table> , igual que en las tablas normales. true select_from_system_db_requires_grant Establece si SELECT * FROM system.<table> requiere algún privilegio o puede ser ejecutado por cualquier usuario. Si se establece en true, esta consulta requiere GRANT SELECT ON system.<table> , igual que en las tablas que no son del sistema. Excepciones: unas pocas tablas del sistema ( tables , columns , databases y algunas tablas constantes como one , contributors ) siguen siendo accesibles para todos; y, si se ha concedido un privilegio SHOW (por ejemplo, SHOW USERS ), la tabla del sistema correspondiente (es decir, system.users ) será accesible. true settings_constraints_replace_previous Establece si una restricción de un perfil de configuración para algún ajuste anulará los efectos de la restricción anterior (definida en otros perfiles) para ese ajuste, incluidos los campos que no estén definidos por la nueva restricción. También habilita el tipo de restricción changeable_in_readonly . true table_engines_require_grant Establece si crear una tabla con un motor de tabla específico requiere un privilegio. false throw_on_unmatched_row_policies Establece si la lectura desde una tabla debe lanzar una excepción si la tabla tiene políticas de fila, pero ninguna de ellas corresponde al usuario actual false users_without_row_policies_can_read_rows Establece si los usuarios sin políticas de fila permisivas aún pueden leer filas mediante una consulta SELECT . Por ejemplo, si hay dos usuarios A y B y se define una política de fila solo para A, entonces, si esta configuración es true, el usuario B verá todas las filas. Si esta configuración es false, el usuario B no verá ninguna fila. true

Ejemplo:

< access_control_improvements > < throw_on_unmatched_row_policies > true </ throw_on_unmatched_row_policies > < users_without_row_policies_can_read_rows > true </ users_without_row_policies_can_read_rows > < on_cluster_queries_require_cluster_grant > true </ on_cluster_queries_require_cluster_grant > < select_from_system_db_requires_grant > true </ select_from_system_db_requires_grant > < select_from_information_schema_requires_grant > true </ select_from_information_schema_requires_grant > < settings_constraints_replace_previous > true </ settings_constraints_replace_previous > < table_engines_require_grant > false </ table_engines_require_grant > < role_cache_expiration_time_seconds > 600 </ role_cache_expiration_time_seconds > </ access_control_improvements >

Ruta a la carpeta donde el servidor de ClickHouse almacena las configuraciones de usuarios y roles creadas mediante comandos SQL.

Véase también