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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

background_buffer_flush_schedule_pool_size

El número máximo de hilos que se utilizarán para realizar operaciones de flush en segundo plano para las tablas con motor Buffer.

background_common_pool_size

El número máximo de hilos que se usarán para realizar diversas operaciones (principalmente, la recolección de basura) en segundo plano en las tablas *MergeTree-engine.

background_distributed_schedule_pool_size

El número máximo de hilos que se utilizarán para realizar envíos distribuidos.

background_fetches_pool_size

El número máximo de hilos que se utilizarán en segundo plano para recuperar partes de datos desde otra réplica en tablas *MergeTree-engine.

background_message_broker_schedule_pool_size

El número máximo de hilos que se utilizarán para ejecutar operaciones en segundo plano relacionadas con la transmisión de mensajes.

background_move_pool_size

El número máximo de hilos que se utilizarán en segundo plano para mover partes de datos a otro disco o volumen en las tablas con *MergeTree-engine.

background_pool_size

Establece el número de hilos que realizan merges y mutaciones en segundo plano para tablas con motores MergeTree.
  • Esta configuración también puede aplicarse al iniciar el servidor desde la configuración del perfil default, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores durante el arranque del servidor de ClickHouse.
  • Solo puede aumentar el número de hilos en tiempo de ejecución.
  • Para reducir el número de hilos, debe reiniciar el servidor.
  • Al ajustar esta configuración, administra la carga de CPU y disco.
Un tamaño de grupo menor utiliza menos recursos de CPU y disco, pero los procesos en segundo plano avanzan más lentamente, lo que con el tiempo podría afectar el rendimiento de las consultas.
Antes de cambiarla, consulte también los ajustes de MergeTree relacionados, como: Ejemplo

background_streaming_schedule_pool_size

El número máximo de hilos que se utilizarán para ejecutar operaciones de streaming en segundo plano.
Última modificación el 23 de julio de 2026