El número máximo de hilos que se utilizarán para realizar operaciones de flush en segundo plano para las tablas con motor Buffer.
background_buffer_flush_schedule_pool_size
El número máximo de hilos que se usarán para realizar diversas operaciones (principalmente, la recolección de basura) en segundo plano en las tablas *MergeTree-engine.
background_common_pool_size
El número máximo de hilos que se utilizarán para realizar envíos distribuidos.
background_distributed_schedule_pool_size
El número máximo de hilos que se utilizarán en segundo plano para recuperar partes de datos desde otra réplica en tablas *MergeTree-engine.
background_fetches_pool_size
El número máximo de hilos que se utilizarán para ejecutar operaciones en segundo plano relacionadas con la transmisión de mensajes.
background_message_broker_schedule_pool_size
El número máximo de hilos que se utilizarán en segundo plano para mover partes de datos a otro disco o volumen en las tablas con *MergeTree-engine.
background_move_pool_size
Establece el número de hilos que realizan merges y mutaciones en segundo plano para tablas con motores MergeTree.
background_pool_size
- Esta configuración también puede aplicarse al iniciar el servidor desde la configuración del perfil
default, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores durante el arranque del servidor de ClickHouse.
- Solo puede aumentar el número de hilos en tiempo de ejecución.
- Para reducir el número de hilos, debe reiniciar el servidor.
- Al ajustar esta configuración, administra la carga de CPU y disco.
Antes de cambiarla, consulte también los ajustes de MergeTree relacionados, como:
Un tamaño de grupo menor utiliza menos recursos de CPU y disco, pero los procesos en segundo plano avanzan más lentamente, lo que con el tiempo podría afectar el rendimiento de las consultas.
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge.
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation.
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition
<background_pool_size>16</background_pool_size>
El número máximo de hilos que se utilizarán para ejecutar operaciones de streaming en segundo plano.