Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado query_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Están disponibles los siguientes ajustes:

Ajuste Descripción Valor predeterminado max_entries El número máximo de resultados de consultas SELECT almacenados en la caché. 1024 max_entry_size_in_bytes El tamaño máximo en bytes que pueden tener los resultados de consultas SELECT para guardarse en la caché. 1048576 max_entry_size_in_rows El número máximo de filas que pueden tener los resultados de consultas SELECT para guardarse en la caché. 30000000 max_size_in_bytes El tamaño máximo de la caché en bytes. 0 significa que la caché de consultas está deshabilitada. 1073741824

Los cambios en la configuración surten efecto de inmediato.

Los datos de la caché de consultas se reservan en DRAM. Si la memoria escasea, defina un valor pequeño para max_size_in_bytes o deshabilite por completo la caché de consultas.

Ejemplo

< query_cache > < max_size_in_bytes > 1073741824 </ max_size_in_bytes > < max_entries > 1024 </ max_entries > < max_entry_size_in_bytes > 1048576 </ max_entry_size_in_bytes > < max_entry_size_in_rows > 30000000 </ max_entry_size_in_rows > </ query_cache >

Configuración para registrar las consultas recibidas con la opción log_queries=1

table (consulte más abajo). Las consultas se registran en la tabla system.query_log , no en un archivo independiente. Puede cambiar el nombre de la tabla en el parámetro(consulte más abajo).

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de consultas cambió al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior cambia de nombre y se crea automáticamente una nueva tabla.

Ejemplo

< query_log > < database > system </ database > < table > query_log </ table > < engine > Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day </ engine > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_log >

system.text_log , Reglas basadas en expresiones regulares que se aplicarán a las consultas, así como a todos los mensajes de log antes de almacenarlos en los logs del servidor, en las tablas system.query_log system.processes , y en los logs enviados al client. Esto permite evitar que datos sensibles de las consultas SQL, como nombres, correos electrónicos, identificadores personales o números de tarjetas de crédito, se filtren en los logs.

Ejemplo

< query_masking_rules > < rule > < name > hide SSN </ name > < regexp > (^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D) </ regexp > < replace > 000-00-0000 </ replace > </ rule > </ query_masking_rules >

Campos de configuración:

Setting Description name nombre de la regla (opcional) regexp expresión regular compatible con RE2 (obligatoria) replace cadena de sustitución para datos sensibles (opcional; de forma predeterminada, seis asteriscos)

Las reglas de enmascaramiento se aplican a toda la consulta (para evitar fugas de datos sensibles en consultas mal formadas o que no se pueden analizar).

QueryMaskingRulesMatch , que registra el número total de coincidencias con las reglas de enmascaramiento de consultas. La tabla system.events tiene el contador, que registra el número total de coincidencias con las reglas de enmascaramiento de consultas.

Para las consultas distribuidas, cada servidor debe configurarse por separado; de lo contrario, las subconsultas que se envíen a otros nodos se almacenarán sin enmascaramiento.

Está deshabilitado de forma predeterminada.

Habilitación

/etc/clickhouse-server/config.d/query_metric_log.xml con el siguiente contenido: Para activar manualmente la recopilación del historial de métricas system.query_metric_log , creecon el siguiente contenido:

< clickhouse > < query_metric_log > < database > system </ database > < table > query_metric_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_metric_log > </ clickhouse >

Desactivación

Para desactivar la configuración query_metric_log , debe crear el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_query_metric_log.xml con el siguiente contenido:

< clickhouse > < query_metric_log remove = "1" /> </ clickhouse >

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Configuración para registrar los hilos de las consultas recibidas con la configuración log_query_threads=1

table (consulte más abajo). Las consultas se registran en la tabla system.query_thread_log , no en un archivo aparte. Puede cambiar el nombre de la tabla en el parámetro(consulte más abajo).

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de hilos de consultas cambió al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior se renombra y se crea automáticamente una nueva tabla.

Ejemplo

< query_thread_log > < database > system </ database > < table > query_thread_log </ table > < partition_by > toMonday(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_thread_log >

Configuración para registrar vistas (live, materialized, etc.) según las consultas recibidas con la configuración log_query_views=1

table (consulte a continuación). Las consultas se registran en la tabla system.query_views_log , no en un archivo aparte. Puede cambiar el nombre de la tabla mediante el parámetro(consulte a continuación).

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de vistas de consultas cambia al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior se renombra y se crea automáticamente una tabla nueva.

Ejemplo