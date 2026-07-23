Configuración de la caché de consultas. Están disponibles los siguientes ajustes:
query_cache
|Ajuste
|Descripción
|Valor predeterminado
max_entries
|El número máximo de resultados de consultas
SELECT almacenados en la caché.
1024
max_entry_size_in_bytes
|El tamaño máximo en bytes que pueden tener los resultados de consultas
SELECT para guardarse en la caché.
1048576
max_entry_size_in_rows
|El número máximo de filas que pueden tener los resultados de consultas
SELECT para guardarse en la caché.
30000000
max_size_in_bytes
|El tamaño máximo de la caché en bytes.
0 significa que la caché de consultas está deshabilitada.
1073741824
Ejemplo
- Los cambios en la configuración surten efecto de inmediato.
- Los datos de la caché de consultas se reservan en DRAM. Si la memoria escasea, defina un valor pequeño para
max_size_in_byteso deshabilite por completo la caché de consultas.
<query_cache>
<max_size_in_bytes>1073741824</max_size_in_bytes>
<max_entries>1024</max_entries>
<max_entry_size_in_bytes>1048576</max_entry_size_in_bytes>
<max_entry_size_in_rows>30000000</max_entry_size_in_rows>
</query_cache>
Configuración para registrar las consultas recibidas con la opción log_queries=1. Las consultas se registran en la tabla system.query_log, no en un archivo independiente. Puede cambiar el nombre de la tabla en el parámetro
query_log
table (consulte más abajo).
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de consultas cambió al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior cambia de nombre y se crea automáticamente una nueva tabla. Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<query_log>
<database>system</database>
<table>query_log</table>
<engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_log>
Reglas basadas en expresiones regulares que se aplicarán a las consultas, así como a todos los mensajes de log antes de almacenarlos en los logs del servidor, en las tablas
query_masking_rules
system.query_log,
system.text_log,
system.processes, y en los logs enviados al client. Esto permite evitar
que datos sensibles de las consultas SQL, como nombres, correos electrónicos, identificadores personales o números de tarjetas de crédito, se filtren en los logs.
Ejemplo
Campos de configuración:
<query_masking_rules>
<rule>
<name>hide SSN</name>
<regexp>(^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D)</regexp>
<replace>000-00-0000</replace>
</rule>
</query_masking_rules>
Las reglas de enmascaramiento se aplican a toda la consulta (para evitar fugas de datos sensibles en consultas mal formadas o que no se pueden analizar). La tabla
|Setting
|Description
name
|nombre de la regla (opcional)
regexp
|expresión regular compatible con RE2 (obligatoria)
replace
|cadena de sustitución para datos sensibles (opcional; de forma predeterminada, seis asteriscos)
system.events tiene el contador
QueryMaskingRulesMatch, que registra el número total de coincidencias con las reglas de enmascaramiento de consultas.
Para las consultas distribuidas, cada servidor debe configurarse por separado; de lo contrario, las subconsultas que se envíen a otros
nodos se almacenarán sin enmascaramiento.
Está deshabilitado de forma predeterminada. Habilitación Para activar manualmente la recopilación del historial de métricas
query_metric_log
system.query_metric_log, cree
/etc/clickhouse-server/config.d/query_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Desactivación Para desactivar la configuración
<clickhouse>
<query_metric_log>
<database>system</database>
<table>query_metric_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_metric_log>
</clickhouse>
query_metric_log, debe crear el siguiente archivo
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_query_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
<clickhouse>
<query_metric_log remove="1" />
</clickhouse>
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
Configuración para registrar los hilos de las consultas recibidas con la configuración log_query_threads=1. Las consultas se registran en la tabla system.query_thread_log, no en un archivo aparte. Puede cambiar el nombre de la tabla en el parámetro
query_thread_log
table (consulte más abajo).
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de hilos de consultas cambió al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior se renombra y se crea automáticamente una nueva tabla. Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<query_thread_log>
<database>system</database>
<table>query_thread_log</table>
<partition_by>toMonday(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_thread_log>
Configuración para registrar vistas (live, materialized, etc.) según las consultas recibidas con la configuración log_query_views=1. Las consultas se registran en la tabla system.query_views_log, no en un archivo aparte. Puede cambiar el nombre de la tabla mediante el parámetro
query_views_log
table (consulte a continuación).
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de vistas de consultas cambia al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior se renombra y se crea automáticamente una tabla nueva. Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<query_views_log>
<database>system</database>
<table>query_views_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_views_log>