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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

query_cache

Configuración de la caché de consultas. Están disponibles los siguientes ajustes:
  • Los cambios en la configuración surten efecto de inmediato.
  • Los datos de la caché de consultas se reservan en DRAM. Si la memoria escasea, defina un valor pequeño para max_size_in_bytes o deshabilite por completo la caché de consultas.
Ejemplo

query_log

Configuración para registrar las consultas recibidas con la opción log_queries=1. Las consultas se registran en la tabla system.query_log, no en un archivo independiente. Puede cambiar el nombre de la tabla en el parámetro table (consulte más abajo). Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de consultas cambió al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior cambia de nombre y se crea automáticamente una nueva tabla. Ejemplo

query_masking_rules

Reglas basadas en expresiones regulares que se aplicarán a las consultas, así como a todos los mensajes de log antes de almacenarlos en los logs del servidor, en las tablas system.query_log, system.text_log, system.processes, y en los logs enviados al client. Esto permite evitar que datos sensibles de las consultas SQL, como nombres, correos electrónicos, identificadores personales o números de tarjetas de crédito, se filtren en los logs. Ejemplo
Campos de configuración: Las reglas de enmascaramiento se aplican a toda la consulta (para evitar fugas de datos sensibles en consultas mal formadas o que no se pueden analizar). La tabla system.events tiene el contador QueryMaskingRulesMatch, que registra el número total de coincidencias con las reglas de enmascaramiento de consultas. Para las consultas distribuidas, cada servidor debe configurarse por separado; de lo contrario, las subconsultas que se envíen a otros nodos se almacenarán sin enmascaramiento.

query_metric_log

Está deshabilitado de forma predeterminada. Habilitación Para activar manualmente la recopilación del historial de métricas system.query_metric_log, cree /etc/clickhouse-server/config.d/query_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Desactivación Para desactivar la configuración query_metric_log, debe crear el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_query_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

query_thread_log

Configuración para registrar los hilos de las consultas recibidas con la configuración log_query_threads=1. Las consultas se registran en la tabla system.query_thread_log, no en un archivo aparte. Puede cambiar el nombre de la tabla en el parámetro table (consulte más abajo). Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de hilos de consultas cambió al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior se renombra y se crea automáticamente una nueva tabla. Ejemplo

query_views_log

Configuración para registrar vistas (live, materialized, etc.) según las consultas recibidas con la configuración log_query_views=1. Las consultas se registran en la tabla system.query_views_log, no en un archivo aparte. Puede cambiar el nombre de la tabla mediante el parámetro table (consulte a continuación). Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Si la tabla no existe, ClickHouse la creará. Si la estructura del registro de vistas de consultas cambia al actualizar el servidor de ClickHouse, la tabla con la estructura anterior se renombra y se crea automáticamente una tabla nueva. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026