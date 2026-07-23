Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Restricción de los hosts que pueden intercambiar datos entre servidores de ClickHouse. Si se usa Keeper, la misma restricción se aplicará a la comunicación entre distintas instancias de Keeper.

De forma predeterminada, el valor es el mismo que el del ajuste listen_host

Ejemplo

< interserver_listen_host > ::ffff:a00:1 </ interserver_listen_host > < interserver_listen_host > 10.0.0.1 </ interserver_listen_host >

Tipo:

Predeterminado:

Requiere que TablesStatusRequest interserver se autentique con el <secret> del clúster. Los clientes lo bastante nuevos como para enviar un hash del secreto (revisión del protocolo DBMS_MIN_REVISION_WITH_INTERSERVER_SECRET_TABLES_STATUS ) siempre se validan; además, esta configuración rechaza a los clientes más antiguos que no envían ningún hash, lo que cierra por defecto la divulgación no autenticada del estado de las tablas.