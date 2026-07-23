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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

interserver_listen_host

Restricción de los hosts que pueden intercambiar datos entre servidores de ClickHouse. Si se usa Keeper, la misma restricción se aplicará a la comunicación entre distintas instancias de Keeper.
De forma predeterminada, el valor es el mismo que el del ajuste listen_host.
Ejemplo
Tipo: Predeterminado:

interserver_tables_status_require_auth

Requiere que TablesStatusRequest interserver se autentique con el <secret> del clúster. Los clientes lo bastante nuevos como para enviar un hash del secreto (revisión del protocolo DBMS_MIN_REVISION_WITH_INTERSERVER_SECRET_TABLES_STATUS) siempre se validan; además, esta configuración rechaza a los clientes más antiguos que no envían ningún hash, lo que cierra por defecto la divulgación no autenticada del estado de las tablas. El valor predeterminado es true (seguro por defecto). Durante una actualización progresiva, un nodo que aún no se ha actualizado usa el protocolo antiguo y no envía ningún hash, por lo que una consulta Distributed iniciada en ese nodo contra otro nodo ya actualizado tendría su TablesStatusRequest rechazada. Si debe ejecutar un clúster con versiones mixtas, establezca esto en false en los nodos actualizados hasta que todos los nodos se hayan actualizado y, después, elimine la sobrescritura.
Última modificación el 23 de julio de 2026