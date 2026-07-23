Restricción de los hosts que pueden intercambiar datos entre servidores de ClickHouse. Si se usa Keeper, la misma restricción se aplicará a la comunicación entre distintas instancias de Keeper.
interserver_listen_host
Ejemplo
De forma predeterminada, el valor es el mismo que el del ajuste
listen_host.
Tipo: Predeterminado:
<interserver_listen_host>::ffff:a00:1</interserver_listen_host>
<interserver_listen_host>10.0.0.1</interserver_listen_host>
Requiere que
interserver_tables_status_require_auth
TablesStatusRequest interserver se autentique con el
<secret> del clúster. Los clientes lo bastante nuevos como para enviar un hash del secreto (revisión del protocolo
DBMS_MIN_REVISION_WITH_INTERSERVER_SECRET_TABLES_STATUS) siempre se validan; además, esta configuración rechaza a los clientes más antiguos que no envían ningún hash, lo que cierra por defecto la divulgación no autenticada del estado de las tablas.
El valor predeterminado es
true (seguro por defecto). Durante una actualización progresiva, un nodo que aún no se ha actualizado usa el protocolo antiguo y no envía ningún hash, por lo que una consulta
Distributed iniciada en ese nodo contra otro nodo ya actualizado tendría su
TablesStatusRequest rechazada. Si debe ejecutar un clúster con versiones mixtas, establezca esto en
false en los nodos actualizados hasta que todos los nodos se hayan actualizado y, después, elimine la sobrescritura.