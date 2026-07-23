Tamaño de la caché del índice de similitud vectorial, en entradas. Cero significa que está deshabilitada.
vector_similarity_index_cache_max_entries
Nombre de la política de caché del índice de similitud vectorial.
vector_similarity_index_cache_policy
Tamaño de la caché para los índices de similitud vectorial. Cero significa que está deshabilitado.
vector_similarity_index_cache_size
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y se aplicará de inmediato.
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché del índice de similitud vectorial en relación con el tamaño total de la caché.