Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado vector_similarity_*.

ajustes del servidor de ClickHouse de vector_similarity_*

Estas opciones configuran el servidor ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño de la caché del índice de similitud vectorial, en entradas. Cero significa que está deshabilitada.

Nombre de la política de caché del índice de similitud vectorial.

Tamaño de la caché para los índices de similitud vectorial. Cero significa que está deshabilitado.

Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y se aplicará de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché del índice de similitud vectorial en relación con el tamaño total de la caché.