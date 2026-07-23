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Estas opciones configuran el servidor ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

vector_similarity_index_cache_max_entries

Tamaño de la caché del índice de similitud vectorial, en entradas. Cero significa que está deshabilitada.

vector_similarity_index_cache_policy

Nombre de la política de caché del índice de similitud vectorial.

vector_similarity_index_cache_size

Tamaño de la caché para los índices de similitud vectorial. Cero significa que está deshabilitado.
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y se aplicará de inmediato.

vector_similarity_index_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché del índice de similitud vectorial en relación con el tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026