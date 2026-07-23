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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

top_level_domains_list

Define una lista de dominios de nivel superior personalizados que se añadirán, donde cada entrada tiene el formato <name>/path/to/file</name>. Por ejemplo:
Véase también:
  • la función cutToFirstSignificantSubdomainCustom y sus variaciones, que admite el nombre de una lista de TLD personalizada y devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo.

top_level_domains_path

El directorio que contiene los dominios de nivel superior. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026