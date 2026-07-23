Define una lista de dominios de nivel superior personalizados que se añadirán, donde cada entrada tiene el formato
top_level_domains_list
<name>/path/to/file</name>.
Por ejemplo:
Véase también:
<top_level_domains_lists>
<public_suffix_list>/path/to/public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
</top_level_domains_lists>
- la función
cutToFirstSignificantSubdomainCustomy sus variaciones, que admite el nombre de una lista de TLD personalizada y devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo.
El directorio que contiene los dominios de nivel superior. Ejemplo
top_level_domains_path
<top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path>