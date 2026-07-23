Si el número de hilos inactivos en el grupo de hilos de deserialización de prefijos supera
max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size
max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size, ClickHouse liberará los recursos que ocupan los hilos inactivos y reducirá el tamaño del grupo. Los hilos pueden volver a crearse si es necesario.
ClickHouse usa hilos del grupo de hilos de deserialización de prefijos para leer en paralelo los metadatos de columnas y subcolumnas de los prefijos de archivo en las partes Wide de MergeTree.
max_prefixes_deserialization_thread_pool_size
max_prefixes_deserialization_thread_pool_size limita el número máximo de hilos del grupo.