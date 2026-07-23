Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si el número de hilos inactivos en el grupo de hilos de deserialización de prefijos supera max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size , ClickHouse liberará los recursos que ocupan los hilos inactivos y reducirá el tamaño del grupo. Los hilos pueden volver a crearse si es necesario.