Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Establece el número de hilos que realizan tareas de carga asíncronas en el pool en segundo plano. El pool en segundo plano se usa para cargar tablas de forma asíncrona después del inicio del servidor cuando no hay consultas esperando esa tabla. Si hay muchas tablas, puede ser conveniente mantener un número bajo de hilos en el pool en segundo plano. Esto reservará recursos de CPU para la ejecución concurrente de consultas.

Un valor de 0 significa que se usarán todas las CPU disponibles.

Establece el número de hilos que ejecutan trabajos de carga en el pool de primer plano. El pool de primer plano se usa para cargar tablas de forma síncrona antes de que el servidor empiece a escuchar en un puerto y para cargar las tablas por las que se está esperando. El pool de primer plano tiene mayor prioridad que el pool en segundo plano. Esto significa que no se inicia ningún trabajo en el pool en segundo plano mientras haya trabajos ejecutándose en el pool de primer plano.