La cantidad de hilos para cargar, al iniciar, el conjunto activo de partes de datos (las activas).
max_active_parts_loading_thread_pool_size
El número máximo de métodos de autenticación con los que se puede crear un usuario o modificarlo. Cambiar esta configuración no afecta a los usuarios existentes. Las consultas de CREATE/ALTER relacionadas con la autenticación fallarán si superan el límite especificado en esta configuración. Las consultas de CREATE/ALTER no relacionadas con la autenticación se ejecutarán correctamente.
max_authentication_methods_per_user
Un valor de
0 significa que no hay límite.
La velocidad máxima de lectura, en bytes por segundo, para todas las copias de seguridad del servidor. Cero significa ilimitado.
max_backup_bandwidth_for_server
El número máximo de hilos que se usarán para crear índices vectoriales.
max_build_vector_similarity_index_thread_pool_size
Un valor de
0 significa usar todos los núcleos.
Máximo número de conexiones del servidor.
max_connections
Cuántas entradas pueden tener las estadísticas de la tabla hash recopiladas durante la agregación
max_entries_for_hash_table_stats
Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION.
max_fetch_partition_thread_pool_size
Número máximo de instantáneas ligeras que se pueden mantener al mismo tiempo. Cero significa ilimitado. Si el número de instantáneas alcanza este límite, se genera una excepción al intentar crear una nueva instantánea.
max_held_snapshots
Tamaño máximo de la respuesta de una página de índice HTTP utilizada para listar directorios a través de HTTP. Si la respuesta supera este límite, la consulta falla con un error. Valor predeterminado:
max_http_index_page_size
10485760 (10 MiB).
Número máximo de solicitudes a través de una sola conexión keep-alive antes de que el servidor de ClickHouse la cierre. Ejemplo
max_keep_alive_requests
<max_keep_alive_requests>10</max_keep_alive_requests>
Límite del número de vistas materializadas adjuntas a una tabla.
max_materialized_views_count_for_table
Aquí solo se tienen en cuenta las vistas directamente dependientes, y no se considera la creación de una vista sobre otra.
La velocidad máxima de lectura de todas las fusiones en el servidor, en bytes por segundo. 0 significa que no hay límite.
max_merges_bandwidth_for_server
La velocidad máxima de lectura de todas las mutaciones del servidor en bytes por segundo. Cero significa ilimitado.
max_mutations_bandwidth_for_server
El número máximo de archivos que pueden estar abiertos.
max_open_files
Recomendamos usar esta opción en macOS, ya que la función getrlimit() devuelve un valor incorrecto.
Relación máxima entre los tiempos de espera de CPU del SO (métrica OSCPUWaitMicroseconds) y de actividad (métrica OSCPUVirtualTimeMicroseconds) para considerar el cierre de conexiones. Se utiliza interpolación lineal entre la relación mínima y la máxima para calcular la probabilidad; en este punto, la probabilidad es 1. Consulta Control del comportamiento ante la sobrecarga de CPU del servidor para obtener más detalles.
max_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection
El número de hilos para cargar al inicio el conjunto inactivo de partes de datos (las obsoletas).
max_outdated_parts_loading_thread_pool_size
Si el número de partes activas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla
max_part_num_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_part_num_to_warn>400</max_part_num_to_warn>
Restricción para eliminar particiones. Si el tamaño de una tabla MergeTree supera
max_partition_size_to_drop
max_partition_size_to_drop (en bytes), no se puede eliminar una partición mediante una consulta DROP PARTITION.
Esta configuración no requiere reiniciar el servidor de ClickHouse para que surta efecto. Otra forma de desactivar la restricción es crear el archivo
<clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
Ejemplo
El valor
0 significa que puede eliminar particiones sin ninguna restricción.Esta limitación no restringe drop table ni truncate table; consulte max_table_size_to_drop
<max_partition_size_to_drop>0</max_partition_size_to_drop>
El número de hilos para la eliminación concurrente de partes de datos inactivas.
max_parts_cleaning_thread_pool_size
Límite superior, en bytes, de la memoria no rastreada que todos los hilos que se ejecutan en una CPU pueden mantener a la vez antes de que se vacíe en el memory tracker. Mientras que
max_per_cpu_untracked_memory
max_untracked_memory limita un único hilo, este ajuste limita el total por CPU, de modo que muchos hilos no puedan multiplicar su asignación por hilo hasta provocar un gran overcommit en todo el servidor. Por tanto, la memoria total no rastreada queda limitada aproximadamente por
number_of_cpus * max_per_cpu_untracked_memory. Un valor de
0 desactiva el límite por CPU (solo se aplica
max_untracked_memory por hilo). Solo en Linux.
Tiempo máximo de espera de la sesión, en segundos. Ejemplo:
max_session_timeout
<max_session_timeout>3600</max_session_timeout>
La cantidad máxima de almacenamiento que puede usarse para la agregación externa, los JOIN o la ordenación. Las consultas que superen este límite producirán una excepción.
max_temporary_data_on_disk_size
Véase también:
Un valor de
0 significa que no hay límite.
El número de hilos para cargar al inicio el conjunto inactivo de partes de datos (las Unexpected).
max_unexpected_parts_loading_thread_pool_size
Límite del número total de consultas en espera simultáneas. La ejecución de una consulta en espera queda bloqueada mientras las tablas necesarias se cargan de forma asíncrona (consulte
max_waiting_queries
async_load_databases.
Las consultas en espera no se contabilizan al comprobar los límites controlados por la siguiente configuración:
max_concurrent_queries
max_concurrent_insert_queries
max_concurrent_select_queries
max_concurrent_queries_for_user
max_concurrent_queries_for_all_users
Un valor de
0 (predeterminado) significa que no hay límite.Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya estén en ejecución no se verán afectadas.
Número máximo de sesiones de ZooKeeper inicializadas bajo demanda por clúster de ZooKeeper en el grupo compartido. Un valor de
max_zookeeper_pooled_connections
0 desactiva las conexiones del grupo y sigue usando una sola sesión.