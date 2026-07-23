Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado max_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

La cantidad de hilos para cargar, al iniciar, el conjunto activo de partes de datos (las activas).

El número máximo de métodos de autenticación con los que se puede crear un usuario o modificarlo. Cambiar esta configuración no afecta a los usuarios existentes. Las consultas de CREATE/ALTER relacionadas con la autenticación fallarán si superan el límite especificado en esta configuración. Las consultas de CREATE/ALTER no relacionadas con la autenticación se ejecutarán correctamente.

Un valor de 0 significa que no hay límite.

La velocidad máxima de lectura, en bytes por segundo, para todas las copias de seguridad del servidor. Cero significa ilimitado.

El número máximo de hilos que se usarán para crear índices vectoriales.

Un valor de 0 significa usar todos los núcleos.

Máximo número de conexiones del servidor.

Cuántas entradas pueden tener las estadísticas de la tabla hash recopiladas durante la agregación

Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION.

Número máximo de instantáneas ligeras que se pueden mantener al mismo tiempo. Cero significa ilimitado. Si el número de instantáneas alcanza este límite, se genera una excepción al intentar crear una nueva instantánea.

Tamaño máximo de la respuesta de una página de índice HTTP utilizada para listar directorios a través de HTTP. Si la respuesta supera este límite, la consulta falla con un error.

Valor predeterminado: 10485760 (10 MiB).

Número máximo de solicitudes a través de una sola conexión keep-alive antes de que el servidor de ClickHouse la cierre.

Ejemplo

< max_keep_alive_requests > 10 </ max_keep_alive_requests >

Límite del número de vistas materializadas adjuntas a una tabla.

Aquí solo se tienen en cuenta las vistas directamente dependientes, y no se considera la creación de una vista sobre otra.

La velocidad máxima de lectura de todas las fusiones en el servidor, en bytes por segundo. 0 significa que no hay límite.

La velocidad máxima de lectura de todas las mutaciones del servidor en bytes por segundo. Cero significa ilimitado.

El número máximo de archivos que pueden estar abiertos.

Recomendamos usar esta opción en macOS, ya que la función getrlimit() devuelve un valor incorrecto.

Relación máxima entre los tiempos de espera de CPU del SO (métrica OSCPUWaitMicroseconds) y de actividad (métrica OSCPUVirtualTimeMicroseconds) para considerar el cierre de conexiones. Se utiliza interpolación lineal entre la relación mínima y la máxima para calcular la probabilidad; en este punto, la probabilidad es 1. Consulta Control del comportamiento ante la sobrecarga de CPU del servidor para obtener más detalles.

El número de hilos para cargar al inicio el conjunto inactivo de partes de datos (las obsoletas).

Si el número de partes activas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo

< max_part_num_to_warn > 400 </ max_part_num_to_warn >

Restricción para eliminar particiones.

<clickhouse-path>/flags/force_drop_table . Si el tamaño de una tabla MergeTree supera max_partition_size_to_drop (en bytes), no se puede eliminar una partición mediante una consulta DROP PARTITION . Esta configuración no requiere reiniciar el servidor de ClickHouse para que surta efecto. Otra forma de desactivar la restricción es crear el archivo

El valor 0 significa que puede eliminar particiones sin ninguna restricción. Esta limitación no restringe drop table ni truncate table; consulte max_table_size_to_drop

Ejemplo

< max_partition_size_to_drop > 0 </ max_partition_size_to_drop >

El número de hilos para la eliminación concurrente de partes de datos inactivas.

Límite superior, en bytes, de la memoria no rastreada que todos los hilos que se ejecutan en una CPU pueden mantener a la vez antes de que se vacíe en el memory tracker. Mientras que max_untracked_memory limita un único hilo, este ajuste limita el total por CPU, de modo que muchos hilos no puedan multiplicar su asignación por hilo hasta provocar un gran overcommit en todo el servidor. Por tanto, la memoria total no rastreada queda limitada aproximadamente por number_of_cpus * max_per_cpu_untracked_memory . Un valor de 0 desactiva el límite por CPU (solo se aplica max_untracked_memory por hilo). Solo en Linux.

Tiempo máximo de espera de la sesión, en segundos.

Ejemplo:

< max_session_timeout > 3600 </ max_session_timeout >

La cantidad máxima de almacenamiento que puede usarse para la agregación externa, los JOIN o la ordenación. Las consultas que superen este límite producirán una excepción.

Un valor de 0 significa que no hay límite.

Véase también:

El número de hilos para cargar al inicio el conjunto inactivo de partes de datos (las Unexpected).

Límite del número total de consultas en espera simultáneas. La ejecución de una consulta en espera queda bloqueada mientras las tablas necesarias se cargan de forma asíncrona (consulte async_load_databases

Las consultas en espera no se contabilizan al comprobar los límites controlados por la siguiente configuración: max_concurrent_queries

max_concurrent_insert_queries

max_concurrent_select_queries

max_concurrent_queries_for_user

max_concurrent_queries_for_all_users Este ajuste se realiza para evitar alcanzar estos límites justo después del inicio del servidor.

Un valor de 0 (predeterminado) significa que no hay límite. Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya estén en ejecución no se verán afectadas.

Número máximo de sesiones de ZooKeeper inicializadas bajo demanda por clúster de ZooKeeper en el grupo compartido.