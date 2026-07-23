Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Se lanza una excepción al intentar crear una conexión cuando se alcanza este límite. Establézcalo en 0 para desactivar la limitación estricta. El límite se aplica a las conexiones HTTP que no pertenecen a ningún disco ni almacenamiento.

El tamaño de la opción SO_RCVBUF para las conexiones HTTP generales. Si se establece en un valor mayor que 0, sobrescribe el autoajuste de TCP del kernel para el búfer de recepción. 0 = valor predeterminado del kernel (autoajuste). Nota: si esta configuración se vuelve a cambiar a 0, el ajuste automático se restaura solo para las conexiones recién creadas; las conexiones existentes del grupo conservan tamaños de búfer fijos hasta que se vuelvan a crear.

El tamaño de la opción SO_SNDBUF para las conexiones HTTP de uso general. Si se establece en un valor superior a 0, sustituye el autoajuste TCP del kernel para el búfer de envío. 0 = valor predeterminado del kernel (autoajuste). Nota: volver a establecer esta configuración en 0 restaura el autoajuste solo para las conexiones creadas recientemente; las conexiones agrupadas existentes conservan tamaños de búfer fijos hasta que se vuelvan a crear.

Las conexiones que superen este límite tienen un tiempo de vida útil significativamente más corto. El límite se aplica a las conexiones HTTP que no pertenecen a ningún disco ni almacenamiento.

Las conexiones que superen este límite se reinician después de su uso. Establézcalo en 0 para desactivar la caché de conexiones. El límite se aplica a las conexiones HTTP que no pertenecen a ningún disco ni almacenamiento.

Se escriben mensajes de advertencia en los logs si el número de conexiones en uso supera este límite. El límite se aplica a las conexiones HTTP que no pertenecen a ningún disco ni almacenamiento.