Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado mlock_executable_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Ejecute <mlockall> después del inicio para reducir la latencia de las primeras consultas y evitar que el ejecutable de ClickHouse se intercambie a disco con una carga alta de IO.

Se recomienda habilitar esta opción, pero aumentará el tiempo de inicio en hasta unos pocos segundos. Tenga en cuenta que esta configuración no funcionará sin la capacidad “CAP_IPC_LOCK”.

Ejemplo

< mlock_executable > false </ mlock_executable >