Ejecute
mlock_executable
<mlockall> después del inicio para reducir la latencia de las primeras consultas y evitar que el ejecutable de ClickHouse se intercambie a disco con una carga alta de IO.
Ejemplo
Se recomienda habilitar esta opción, pero aumentará el tiempo de inicio en hasta unos pocos segundos. Tenga en cuenta que esta configuración no funcionará sin la capacidad “CAP_IPC_LOCK”.
<mlock_executable>false</mlock_executable>
El umbral mínimo de memoria para ejecutar
mlock_executable_min_total_memory_amount_bytes
<mlockall>