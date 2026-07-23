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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

mlock_executable

Ejecute <mlockall> después del inicio para reducir la latencia de las primeras consultas y evitar que el ejecutable de ClickHouse se intercambie a disco con una carga alta de IO.
Se recomienda habilitar esta opción, pero aumentará el tiempo de inicio en hasta unos pocos segundos. Tenga en cuenta que esta configuración no funcionará sin la capacidad “CAP_IPC_LOCK”.
Ejemplo

mlock_executable_min_total_memory_amount_bytes

El umbral mínimo de memoria para ejecutar <mlockall>
Última modificación el 23 de julio de 2026