Habilita la compatibilidad experimental con drivers para funciones ejecutables definidas por el usuario, declaradas mediante
allow_experimental_executable_udf_drivers
user_defined_executable_function_drivers_config. Un driver convierte un fragmento de código de usuario proporcionado en
CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' en una UDF ejecutable.
Activa la compatibilidad experimental para UDFs de WebAssembly
allow_experimental_webassembly_udf
Nombre anterior (experimental) de
allow_experimental_webterminal
enable_webterminal. Se sigue admitiendo por compatibilidad con versiones anteriores cuando
enable_webterminal no está configurado. Esta configuración está obsoleta.