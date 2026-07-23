Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

allow_experimental_executable_udf_drivers

Habilita la compatibilidad experimental con drivers para funciones ejecutables definidas por el usuario, declaradas mediante user_defined_executable_function_drivers_config. Un driver convierte un fragmento de código de usuario proporcionado en CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' en una UDF ejecutable.

allow_experimental_webassembly_udf

Activa la compatibilidad experimental para UDFs de WebAssembly

allow_experimental_webterminal

Nombre anterior (experimental) de enable_webterminal. Se sigue admitiendo por compatibilidad con versiones anteriores cuando enable_webterminal no está configurado. Esta configuración está obsoleta.
Última modificación el 23 de julio de 2026