Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado allow_experimental_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Habilita la compatibilidad experimental con drivers para funciones ejecutables definidas por el usuario, declaradas mediante user_defined_executable_function_drivers_config . Un driver convierte un fragmento de código de usuario proporcionado en CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' en una UDF ejecutable.

Activa la compatibilidad experimental para UDFs de WebAssembly