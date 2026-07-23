Administra la ejecución de consultas DDL distribuidas (
distributed_ddl
CREATE,
DROP,
ALTER,
RENAME) en el clúster.
Solo funciona si ZooKeeper está habilitado.
La configuración ajustable dentro de
<distributed_ddl> incluye:
Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Valor predeterminado
cleanup_delay_period
|la limpieza comienza después de recibir un evento de nodo nuevo si la última limpieza no se realizó hace menos de
cleanup_delay_period segundos.
60 segundos
max_tasks_in_queue
|el número máximo de tareas que puede haber en la cola.
1,000
path
|la ruta en Keeper para la
task_queue de las consultas DDL
pool_size
|cuántas consultas
ON CLUSTER pueden ejecutarse simultáneamente
profile
|el perfil que se usa para ejecutar las consultas DDL
task_max_lifetime
|elimina el nodo si su antigüedad supera este valor.
7 * 24 * 60 * 60 (una semana en segundos)
<distributed_ddl>
<!-- Path in ZooKeeper to queue with DDL queries -->
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
<!-- Settings from this profile will be used to execute DDL queries -->
<profile>default</profile>
<!-- Controls how much ON CLUSTER queries can be run simultaneously. -->
<pool_size>1</pool_size>
<!--
Cleanup settings (active tasks will not be removed)
-->
<!-- Controls task TTL (default 1 week) -->
<task_max_lifetime>604800</task_max_lifetime>
<!-- Controls how often cleanup should be performed (in seconds) -->
<cleanup_delay_period>60</cleanup_delay_period>
<!-- Controls how many tasks could be in the queue -->
<max_tasks_in_queue>1000</max_tasks_in_queue>
</distributed_ddl>
Si está habilitado, las consultas ON CLUSTER conservarán y usarán el usuario y los roles del iniciador para su ejecución en segmentos remotos. Esto garantiza un control de acceso coherente en todo el clúster, pero requiere que el usuario y los roles existan en todos los nodos.