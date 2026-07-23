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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

distributed_ddl

Administra la ejecución de consultas DDL distribuidas (CREATE, DROP, ALTER, RENAME) en el clúster. Solo funciona si ZooKeeper está habilitado. La configuración ajustable dentro de <distributed_ddl> incluye: Ejemplo

distributed_ddl_use_initial_user_and_roles

Si está habilitado, las consultas ON CLUSTER conservarán y usarán el usuario y los roles del iniciador para su ejecución en segmentos remotos. Esto garantiza un control de acceso coherente en todo el clúster, pero requiere que el usuario y los roles existan en todos los nodos.
Última modificación el 23 de julio de 2026