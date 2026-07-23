Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado distributed_ddl_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

CREATE , DROP , ALTER , RENAME ) en el clúster. Solo funciona si Administra la ejecución de consultas DDL distribuidas ) en el clúster. Solo funciona si ZooKeeper está habilitado.

La configuración ajustable dentro de <distributed_ddl> incluye:

Configuración Descripción Valor predeterminado cleanup_delay_period la limpieza comienza después de recibir un evento de nodo nuevo si la última limpieza no se realizó hace menos de cleanup_delay_period segundos. 60 segundos max_tasks_in_queue el número máximo de tareas que puede haber en la cola. 1,000 path la ruta en Keeper para la task_queue de las consultas DDL pool_size cuántas consultas ON CLUSTER pueden ejecutarse simultáneamente profile el perfil que se usa para ejecutar las consultas DDL task_max_lifetime elimina el nodo si su antigüedad supera este valor. 7 * 24 * 60 * 60 (una semana en segundos)

Ejemplo

< distributed_ddl > <!-- Path in ZooKeeper to queue with DDL queries --> < path > /clickhouse/task_queue/ddl </ path > <!-- Settings from this profile will be used to execute DDL queries --> < profile > default </ profile > <!-- Controls how much ON CLUSTER queries can be run simultaneously. --> < pool_size > 1 </ pool_size > <!-- Cleanup settings (active tasks will not be removed) --> <!-- Controls task TTL (default 1 week) --> < task_max_lifetime > 604800 </ task_max_lifetime > <!-- Controls how often cleanup should be performed (in seconds) --> < cleanup_delay_period > 60 </ cleanup_delay_period > <!-- Controls how many tasks could be in the queue --> < max_tasks_in_queue > 1000 </ max_tasks_in_queue > </ distributed_ddl >

Si está habilitado, las consultas ON CLUSTER conservarán y usarán el usuario y los roles del iniciador para su ejecución en segmentos remotos. Esto garantiza un control de acceso coherente en todo el clúster, pero requiere que el usuario y los roles existan en todos los nodos.