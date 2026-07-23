Si el número de hilos inactivos en el Global Thread pool es mayor que
max_thread_pool_free_size
max_thread_pool_free_size, ClickHouse libera los recursos que ocupan algunos hilos y reduce el tamaño del grupo. Los hilos pueden volver a crearse si es necesario.
Ejemplo
<max_thread_pool_free_size>1200</max_thread_pool_free_size>
ClickHouse utiliza hilos del Global Thread pool para procesar consultas. Si no hay ningún hilo inactivo para procesar una consulta, se crea un hilo nuevo en el pool.
max_thread_pool_size
max_thread_pool_size limita el número máximo de hilos en el pool.
Ejemplo
<max_thread_pool_size>12000</max_thread_pool_size>