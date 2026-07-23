Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_thread_pool_free_size

Si el número de hilos inactivos en el Global Thread pool es mayor que max_thread_pool_free_size, ClickHouse libera los recursos que ocupan algunos hilos y reduce el tamaño del grupo. Los hilos pueden volver a crearse si es necesario. Ejemplo

max_thread_pool_size

ClickHouse utiliza hilos del Global Thread pool para procesar consultas. Si no hay ningún hilo inactivo para procesar una consulta, se crea un hilo nuevo en el pool. max_thread_pool_size limita el número máximo de hilos en el pool. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026