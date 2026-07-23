Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado interserver_http_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

interserver_http_credentials debe ser el mismo en todas las réplicas de un clúster. Un nombre de usuario y una contraseña que se usan para conectarse a otros servidores durante la replicación . Además, el servidor autentica a otras réplicas con estas credenciales. Por lo tanto,debe ser el mismo en todas las réplicas de un clúster.

De forma predeterminada, si se omite la sección interserver_http_credentials , no se utiliza autenticación durante la replicación.

, no se utiliza autenticación durante la replicación. La configuración de interserver_http_credentials no está relacionada con la configuración de credenciales del cliente de ClickHouse.

no está relacionada con la configuración de credenciales del cliente de ClickHouse. Estas credenciales son comunes para la replicación a través de HTTP y HTTPS .

Las siguientes opciones de configuración pueden establecerse mediante subetiquetas:

user — Nombre de usuario.

— Nombre de usuario. password — Contraseña.

— Contraseña. allow_empty — Si es true , se permite que otras réplicas se conecten sin autenticación incluso si las credenciales están configuradas. Si es false , se rechazan las conexiones sin autenticación. Valor predeterminado: false .

— Si es , se permite que otras réplicas se conecten sin autenticación incluso si las credenciales están configuradas. Si es , se rechazan las conexiones sin autenticación. Valor predeterminado: . old — Contiene los valores anteriores de user y password usados durante la rotación de credenciales. Se pueden especificar varias secciones old .

Rotación de credenciales

ClickHouse admite la rotación dinámica de credenciales interserver sin detener todas las réplicas al mismo tiempo para actualizar su configuración. Las credenciales pueden cambiarse en varios pasos.

Para habilitar la autenticación, establezca interserver_http_credentials.allow_empty en true y agregue credenciales. Esto permite conexiones con y sin autenticación.

< interserver_http_credentials > < user > admin </ user > < password > 111 </ password > < allow_empty > true </ allow_empty > </ interserver_http_credentials >

Después de configurar todas las réplicas, establezca allow_empty en false o elimine esta configuración. Esto hace obligatoria la autenticación con las nuevas credenciales.

Para cambiar las credenciales existentes, mueva el nombre de usuario y la contraseña a la sección interserver_http_credentials.old y actualice user y password con los nuevos valores. En este punto, el servidor utiliza las nuevas credenciales para conectarse a otras réplicas y acepta conexiones con credenciales nuevas o antiguas.

< interserver_http_credentials > < user > admin </ user > < password > 222 </ password > < old > < user > admin </ user > < password > 111 </ password > </ old > < old > < user > temp </ user > < password > 000 </ password > </ old > </ interserver_http_credentials >

Cuando las nuevas credenciales se hayan aplicado a todas las réplicas, se podrán eliminar las credenciales antiguas.

El nombre de host que otros servidores pueden usar para acceder a este servidor.

Si se omite, se define del mismo modo que con el comando <hostname -f> .

Resulta útil para desvincularse de una interfaz de red específica.

Ejemplo

< interserver_http_host > example.clickhouse.com </ interserver_http_host >

Puerto utilizado para intercambiar datos entre servidores de ClickHouse.

Ejemplo