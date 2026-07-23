Un nombre de usuario y una contraseña que se usan para conectarse a otros servidores durante la replicación. Además, el servidor autentica a otras réplicas con estas credenciales. Por lo tanto,
interserver_http_credentials
interserver_http_credentials debe ser el mismo en todas las réplicas de un clúster.
Las siguientes opciones de configuración pueden establecerse mediante subetiquetas:
- De forma predeterminada, si se omite la sección
interserver_http_credentials, no se utiliza autenticación durante la replicación.
- La configuración de
interserver_http_credentialsno está relacionada con la configuración de credenciales del cliente de ClickHouse.
- Estas credenciales son comunes para la replicación a través de
HTTPy
HTTPS.
user— Nombre de usuario.
password— Contraseña.
allow_empty— Si es
true, se permite que otras réplicas se conecten sin autenticación incluso si las credenciales están configuradas. Si es
false, se rechazan las conexiones sin autenticación. Valor predeterminado:
false.
old— Contiene los valores anteriores de
usery
passwordusados durante la rotación de credenciales. Se pueden especificar varias secciones
old.
interserver_http_credentials.allow_empty en
true y agregue credenciales. Esto permite conexiones con y sin autenticación.
Después de configurar todas las réplicas, establezca
<interserver_http_credentials>
<user>admin</user>
<password>111</password>
<allow_empty>true</allow_empty>
</interserver_http_credentials>
allow_empty en
false o elimine esta configuración. Esto hace obligatoria la autenticación con las nuevas credenciales.
Para cambiar las credenciales existentes, mueva el nombre de usuario y la contraseña a la sección
interserver_http_credentials.old y actualice
user y
password con los nuevos valores. En este punto, el servidor utiliza las nuevas credenciales para conectarse a otras réplicas y acepta conexiones con credenciales nuevas o antiguas.
Cuando las nuevas credenciales se hayan aplicado a todas las réplicas, se podrán eliminar las credenciales antiguas.
<interserver_http_credentials>
<user>admin</user>
<password>222</password>
<old>
<user>admin</user>
<password>111</password>
</old>
<old>
<user>temp</user>
<password>000</password>
</old>
</interserver_http_credentials>
El nombre de host que otros servidores pueden usar para acceder a este servidor. Si se omite, se define del mismo modo que con el comando
interserver_http_host
<hostname -f>.
Resulta útil para desvincularse de una interfaz de red específica.
Ejemplo
<interserver_http_host>example.clickhouse.com</interserver_http_host>
Puerto utilizado para intercambiar datos entre servidores de ClickHouse. Ejemplo
interserver_http_port
<interserver_http_port>9009</interserver_http_port>