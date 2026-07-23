Controla si el usuario puede cambiar configuraciones relacionadas con los distintos niveles de funcionalidades.
allow_feature_tier
0- Se permiten cambios en cualquier configuración (experimental, beta, producción).
1- Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades beta y de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales.
2- Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales o beta.
EXPERIMENTAL /
BETA.
Un valor de
0 significa que se pueden cambiar todas las configuraciones.
Habilita o deshabilita la funcionalidad IMPERSONATE (EXECUTE AS target_user). Esta configuración está obsoleta.
allow_impersonate_user
Prohíbe crear un usuario sin contraseña, a menos que se especifique explícitamente ‘IDENTIFIED WITH no_password’.
allow_implicit_no_password
<allow_implicit_no_password>1</allow_implicit_no_password>
Indica si se permite o no el tipo de contraseña no segura
allow_no_password
no_password.
<allow_no_password>1</allow_no_password>
Indica si se permiten o no los tipos de contraseña en texto plano (inseguros).
allow_plaintext_password
<allow_plaintext_password>1</allow_plaintext_password>
Permite usar la memoria de jemalloc.