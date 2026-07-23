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Estos ajustes corresponden a la configuración del servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

allow_feature_tier

Controla si el usuario puede cambiar configuraciones relacionadas con los distintos niveles de funcionalidades.
  • 0 - Se permiten cambios en cualquier configuración (experimental, beta, producción).
  • 1 - Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades beta y de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales.
  • 2 - Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales o beta.
Esto equivale a aplicar una restricción readonly a todas las funcionalidades EXPERIMENTAL / BETA.
Un valor de 0 significa que se pueden cambiar todas las configuraciones.

allow_impersonate_user

Habilita o deshabilita la funcionalidad IMPERSONATE (EXECUTE AS target_user). Esta configuración está obsoleta.

allow_implicit_no_password

Prohíbe crear un usuario sin contraseña, a menos que se especifique explícitamente ‘IDENTIFIED WITH no_password’.

allow_no_password

Indica si se permite o no el tipo de contraseña no segura no_password.

allow_plaintext_password

Indica si se permiten o no los tipos de contraseña en texto plano (inseguros).

allow_use_jemalloc_memory

Permite usar la memoria de jemalloc.
Última modificación el 23 de julio de 2026