Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado de allow_*.

ajustes allow_* del servidor de ClickHouse

Estos ajustes corresponden a la configuración del servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Controla si el usuario puede cambiar configuraciones relacionadas con los distintos niveles de funcionalidades.

0 - Se permiten cambios en cualquier configuración (experimental, beta, producción).

- Se permiten cambios en cualquier configuración (experimental, beta, producción). 1 - Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades beta y de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales.

- Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades beta y de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales. 2 - Solo se permiten cambios en configuraciones de funcionalidades de producción. Se rechazan los cambios en configuraciones experimentales o beta.

Esto equivale a aplicar una restricción readonly a todas las funcionalidades EXPERIMENTAL / BETA .

Un valor de 0 significa que se pueden cambiar todas las configuraciones.

Habilita o deshabilita la funcionalidad IMPERSONATE (EXECUTE AS target_user). Esta configuración está obsoleta.

Prohíbe crear un usuario sin contraseña, a menos que se especifique explícitamente ‘IDENTIFIED WITH no_password’.

< allow_implicit_no_password > 1 </ allow_implicit_no_password >

Indica si se permite o no el tipo de contraseña no segura no_password .

< allow_no_password > 1 </ allow_no_password >

Indica si se permiten o no los tipos de contraseña en texto plano (inseguros).

< allow_plaintext_password > 1 </ allow_plaintext_password >

Permite usar la memoria de jemalloc.