Con esta opción, los datos temporales se almacenarán en la caché del disco en cuestión. En esta sección, debe especificar el nombre del disco con el tipo
temporary_data_in_cache
cache.
En ese caso, la caché y los datos temporales compartirán el mismo espacio, y la caché del disco podrá desalojarse para crear datos temporales.
Ejemplo Tanto la caché de
Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales:
tmp_path ,
tmp_policy,
temporary_data_in_cache.
local_disk como los datos temporales se almacenarán en
/tiny_local_cache en el sistema de archivos, gestionado por
tiny_local_cache.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<local_disk>
<type>local</type>
<path>/local_disk/</path>
</local_disk>
<tiny_local_cache>
<type>cache</type>
<disk>local_disk</disk>
<path>/tiny_local_cache/</path>
<max_size_rows>10M</max_size_rows>
<max_file_segment_size>1M</max_file_segment_size>
<cache_on_write_operations>1</cache_on_write_operations>
</tiny_local_cache>
</disks>
</storage_configuration>
<temporary_data_in_cache>tiny_local_cache</temporary_data_in_cache>
</clickhouse>
Almacena datos temporales en la distributed caché.