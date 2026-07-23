Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado temporary_data_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Con esta opción, los datos temporales se almacenarán en la caché del disco en cuestión. En esta sección, debe especificar el nombre del disco con el tipo cache . En ese caso, la caché y los datos temporales compartirán el mismo espacio, y la caché del disco podrá desalojarse para crear datos temporales.

Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path , tmp_policy , temporary_data_in_cache .

Ejemplo

Tanto la caché de local_disk como los datos temporales se almacenarán en /tiny_local_cache en el sistema de archivos, gestionado por tiny_local_cache .

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < local_disk > < type > local </ type > < path > /local_disk/ </ path > </ local_disk > < tiny_local_cache > < type > cache </ type > < disk > local_disk </ disk > < path > /tiny_local_cache/ </ path > < max_size_rows > 10M </ max_size_rows > < max_file_segment_size > 1M </ max_file_segment_size > < cache_on_write_operations > 1 </ cache_on_write_operations > </ tiny_local_cache > </ disks > </ storage_configuration > < temporary_data_in_cache > tiny_local_cache </ temporary_data_in_cache > </ clickhouse >

Almacena datos temporales en la distributed caché.