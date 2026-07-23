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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

temporary_data_in_cache

Con esta opción, los datos temporales se almacenarán en la caché del disco en cuestión. En esta sección, debe especificar el nombre del disco con el tipo cache. En ese caso, la caché y los datos temporales compartirán el mismo espacio, y la caché del disco podrá desalojarse para crear datos temporales.
Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path ,tmp_policy, temporary_data_in_cache.
Ejemplo Tanto la caché de local_disk como los datos temporales se almacenarán en /tiny_local_cache en el sistema de archivos, gestionado por tiny_local_cache.

temporary_data_in_distributed_cache

Almacena datos temporales en la distributed caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026