La ruta del archivo de configuración de las funciones ejecutables definidas por el usuario. Ruta:
user_defined_executable_functions_config
- Especifique la ruta absoluta o la ruta relativa al archivo de configuración del servidor.
- La ruta puede contener comodines * y ?.
<user_defined_executable_functions_config>*_function.xml</user_defined_executable_functions_config>
El directorio que contiene archivos definidos por el usuario. Se utiliza para las funciones definidas por el usuario en SQL Funciones definidas por el usuario en SQL. Ejemplo
user_defined_path
<user_defined_path>/var/lib/clickhouse/user_defined/</user_defined_path>