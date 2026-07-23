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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

user_defined_executable_functions_config

La ruta del archivo de configuración de las funciones ejecutables definidas por el usuario. Ruta:
  • Especifique la ruta absoluta o la ruta relativa al archivo de configuración del servidor.
  • La ruta puede contener comodines * y ?.
Véase también: Ejemplo

user_defined_path

El directorio que contiene archivos definidos por el usuario. Se utiliza para las funciones definidas por el usuario en SQL Funciones definidas por el usuario en SQL. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026