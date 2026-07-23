Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado user_defined_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

La ruta del archivo de configuración de las funciones ejecutables definidas por el usuario.

Ruta:

Especifique la ruta absoluta o la ruta relativa al archivo de configuración del servidor.

La ruta puede contener comodines * y ?.

Véase también:

Ejemplo

< user_defined_executable_functions_config > *_function.xml </ user_defined_executable_functions_config >

El directorio que contiene archivos definidos por el usuario. Se utiliza para las funciones definidas por el usuario en SQL Funciones definidas por el usuario en SQL

Ejemplo