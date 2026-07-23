Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado encryption_header_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Nombre de la política de la caché de encabezados de cifrado.

Tamaño máximo de la caché de encabezados de cifrado leídos de archivos cifrados. Se usa solo en la ruta de lectura experimental de ReaderExecutor.

Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) de la caché de encabezados de cifrado con respecto al tamaño total de la caché.