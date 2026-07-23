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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

encryption_header_cache_policy

Nombre de la política de la caché de encabezados de cifrado.

encryption_header_cache_size

Tamaño máximo de la caché de encabezados de cifrado leídos de archivos cifrados. Se usa solo en la ruta de lectura experimental de ReaderExecutor.
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

encryption_header_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) de la caché de encabezados de cifrado con respecto al tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026