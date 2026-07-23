Nombre de la política de la caché de encabezados de cifrado.
encryption_header_cache_policy
Tamaño máximo de la caché de encabezados de cifrado leídos de archivos cifrados. Se usa solo en la ruta de lectura experimental de ReaderExecutor.
encryption_header_cache_size
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) de la caché de encabezados de cifrado con respecto al tamaño total de la caché.