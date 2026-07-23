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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

user_directories

Sección del archivo de configuración que contiene los siguientes ajustes:
  • Ruta del archivo de configuración con usuarios predefinidos.
  • Ruta de la carpeta donde se almacenan los usuarios creados mediante comandos SQL.
  • Ruta del nodo de ZooKeeper donde se almacenan y replican los usuarios creados mediante comandos SQL.
Si se especifica esta sección, no se usarán las rutas de users_config y access_control_path. La sección user_directories puede contener cualquier cantidad de elementos; el orden de los elementos determina su precedencia (cuanto más arriba esté un elemento, mayor será su precedencia). Ejemplos
Los usuarios, los roles, las políticas de filas, las cuotas y los perfiles también pueden almacenarse en ZooKeeper:
También puede definir las secciones memory —que significa almacenar la información solo en memoria, sin escribirla en disco— y ldap —que significa almacenar la información en un servidor LDAP—. Para añadir un servidor LDAP como directorio remoto para usuarios que no están definidos localmente, defina una única sección ldap con la siguiente configuración: Ejemplo

user_files_path

El directorio que contiene los archivos de usuario. Se usa en la función de tabla file(), fileCluster(). Ejemplo

user_profile_events_per_cpu

Distribuye los contadores ProfileEvents por usuario entre las CPU para evitar la contención de líneas de caché entre CPU cuando hay un número elevado de hilos. Cada usuario consume getNumCPUs() * num_events * sizeof(atomic) de memoria (cientos de KiB en máquinas con muchos núcleos). Desactívalo para volver a usar un único valor atómico compartido por evento y por usuario, a costa del throughput y a cambio de ahorrar memoria.

user_scripts_path

El directorio que contiene los archivos de scripts de usuario. Se utiliza para las funciones ejecutables definidas por el usuario Funciones ejecutables definidas por el usuario. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026