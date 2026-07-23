Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado user_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Sección del archivo de configuración que contiene los siguientes ajustes:

Ruta del archivo de configuración con usuarios predefinidos.

Ruta de la carpeta donde se almacenan los usuarios creados mediante comandos SQL.

Ruta del nodo de ZooKeeper donde se almacenan y replican los usuarios creados mediante comandos SQL.

access_control_path. Si se especifica esta sección, no se usarán las rutas de users_config

La sección user_directories puede contener cualquier cantidad de elementos; el orden de los elementos determina su precedencia (cuanto más arriba esté un elemento, mayor será su precedencia).

Ejemplos

< user_directories > < users_xml > < path > /etc/clickhouse-server/users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > </ user_directories >

Los usuarios, los roles, las políticas de filas, las cuotas y los perfiles también pueden almacenarse en ZooKeeper:

< user_directories > < users_xml > < path > /etc/clickhouse-server/users.xml </ path > </ users_xml > < replicated > < zookeeper_path > /clickhouse/access/ </ zookeeper_path > </ replicated > </ user_directories >

También puede definir las secciones memory —que significa almacenar la información solo en memoria, sin escribirla en disco— y ldap —que significa almacenar la información en un servidor LDAP—.

Para añadir un servidor LDAP como directorio remoto para usuarios que no están definidos localmente, defina una única sección ldap con la siguiente configuración:

Setting Description roles sección con una lista de roles definidos localmente que se asignarán a cada usuario recuperado del servidor LDAP. Si no se especifica ningún rol, el usuario no podrá realizar ninguna acción después de la autenticación. Si alguno de los roles de la lista no está definido localmente en el momento de la autenticación, el intento de autenticación fallará como si la contraseña proporcionada fuera incorrecta. server uno de los nombres de servidor LDAP definidos en la sección de configuración ldap_servers . Este parámetro es obligatorio y no puede estar vacío.

Ejemplo

< ldap > < server > my_ldap_server </ server > < roles > < my_local_role1 /> < my_local_role2 /> </ roles > </ ldap >

fileCluster(). El directorio que contiene los archivos de usuario. Se usa en la función de tabla file()

Ejemplo

< user_files_path > /var/lib/clickhouse/user_files/ </ user_files_path >

Distribuye los contadores ProfileEvents por usuario entre las CPU para evitar la contención de líneas de caché entre CPU cuando hay un número elevado de hilos. Cada usuario consume getNumCPUs() * num_events * sizeof(atomic) de memoria (cientos de KiB en máquinas con muchos núcleos). Desactívalo para volver a usar un único valor atómico compartido por evento y por usuario, a costa del throughput y a cambio de ahorrar memoria.

El directorio que contiene los archivos de scripts de usuario. Se utiliza para las funciones ejecutables definidas por el usuario Funciones ejecutables definidas por el usuario

Ejemplo