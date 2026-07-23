Sección del archivo de configuración que contiene los siguientes ajustes:
user_directories
- Ruta del archivo de configuración con usuarios predefinidos.
- Ruta de la carpeta donde se almacenan los usuarios creados mediante comandos SQL.
- Ruta del nodo de ZooKeeper donde se almacenan y replican los usuarios creados mediante comandos SQL.
user_directories puede contener cualquier cantidad de elementos; el orden de los elementos determina su precedencia (cuanto más arriba esté un elemento, mayor será su precedencia).
Ejemplos
Los usuarios, los roles, las políticas de filas, las cuotas y los perfiles también pueden almacenarse en ZooKeeper:
<user_directories>
<users_xml>
<path>/etc/clickhouse-server/users.xml</path>
</users_xml>
<local_directory>
<path>/var/lib/clickhouse/access/</path>
</local_directory>
</user_directories>
También puede definir las secciones
<user_directories>
<users_xml>
<path>/etc/clickhouse-server/users.xml</path>
</users_xml>
<replicated>
<zookeeper_path>/clickhouse/access/</zookeeper_path>
</replicated>
</user_directories>
memory —que significa almacenar la información solo en memoria, sin escribirla en disco— y
ldap —que significa almacenar la información en un servidor LDAP—.
Para añadir un servidor LDAP como directorio remoto para usuarios que no están definidos localmente, defina una única sección
ldap con la siguiente configuración:
Ejemplo
|Setting
|Description
roles
|sección con una lista de roles definidos localmente que se asignarán a cada usuario recuperado del servidor LDAP. Si no se especifica ningún rol, el usuario no podrá realizar ninguna acción después de la autenticación. Si alguno de los roles de la lista no está definido localmente en el momento de la autenticación, el intento de autenticación fallará como si la contraseña proporcionada fuera incorrecta.
server
|uno de los nombres de servidor LDAP definidos en la sección de configuración
ldap_servers. Este parámetro es obligatorio y no puede estar vacío.
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
<roles>
<my_local_role1 />
<my_local_role2 />
</roles>
</ldap>
El directorio que contiene los archivos de usuario. Se usa en la función de tabla file(), fileCluster(). Ejemplo
user_files_path
<user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>
Distribuye los contadores
user_profile_events_per_cpu
ProfileEvents por usuario entre las CPU para evitar la contención de líneas de caché entre CPU cuando hay un número elevado de hilos. Cada usuario consume
getNumCPUs() * num_events * sizeof(atomic) de memoria (cientos de KiB en máquinas con muchos núcleos). Desactívalo para volver a usar un único valor atómico compartido por evento y por usuario, a costa del throughput y a cambio de ahorrar memoria.
El directorio que contiene los archivos de scripts de usuario. Se utiliza para las funciones ejecutables definidas por el usuario Funciones ejecutables definidas por el usuario. Ejemplo
user_scripts_path
<user_scripts_path>/var/lib/clickhouse/user_scripts/</user_scripts_path>