Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado Paimon_metadata_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño máximo de la caché de archivos de metadatos de Paimon, en número de entradas. Cero significa que no hay límite en el número de entradas.

Nombre de la política de caché de metadatos de Paimon.

Tamaño máximo de la caché de metadatos de Paimon en bytes. El valor 0 significa que está deshabilitada.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) de la caché de metadatos de Paimon con respecto al tamaño total de la caché.