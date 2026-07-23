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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

paimon_metadata_files_cache_max_entries

Tamaño máximo de la caché de archivos de metadatos de Paimon, en número de entradas. Cero significa que no hay límite en el número de entradas.

paimon_metadata_files_cache_policy

Nombre de la política de caché de metadatos de Paimon.

paimon_metadata_files_cache_size

Tamaño máximo de la caché de metadatos de Paimon en bytes. El valor 0 significa que está deshabilitada.

paimon_metadata_files_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) de la caché de metadatos de Paimon con respecto al tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026