Tamaño máximo de la caché de archivos de metadatos de Paimon, en número de entradas. Cero significa que no hay límite en el número de entradas.
paimon_metadata_files_cache_max_entries
Nombre de la política de caché de metadatos de Paimon.
paimon_metadata_files_cache_policy
Tamaño máximo de la caché de metadatos de Paimon en bytes. El valor 0 significa que está deshabilitada.
paimon_metadata_files_cache_size
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) de la caché de metadatos de Paimon con respecto al tamaño total de la caché.