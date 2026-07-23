Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Indica si el servidor de caché debe aplicar la configuración de throttling recibida del client.

Límite no estricto del número de conexiones activas que la caché distribuida intentará mantener libres. Cuando el número de conexiones libres descienda por debajo de distributed_cache_keep_up_free_connections_ratio * max_connections, se cerrarán las conexiones con la actividad más antigua hasta que el número vuelva a situarse por encima del límite.

El número máximo de solicitudes de escritura de la caché distribuida que pueden ejecutarse simultáneamente en un hilo en segundo plano (entre todas las consultas). Cuando se alcanza el límite, la escritura pasa por la caché en línea (en el hilo que realiza la llamada) en lugar de hacerlo en un hilo en segundo plano, por lo que no queda bloqueada esperando un slot ni crea un número ilimitado de hilos.