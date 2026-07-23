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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

remote_servers

Configuración de los clústeres utilizada por el motor de tabla Distributed y por la función de tabla cluster. Ejemplo
Para el valor del atributo incl, consulte la sección “Archivos de configuración”. Véase también

remote_url_allow_hosts

Lista de hosts que se pueden usar en motores de almacenamiento y funciones de tabla relacionados con URL. Al añadir un host con la etiqueta XML \<host\>:
  • debe especificarse exactamente como aparece en la URL, ya que el nombre se comprueba antes de la resolución de DNS. Por ejemplo: <host>clickhouse.com</host>
  • si el puerto se especifica explícitamente en la URL, se comprueba host:port en su conjunto. Por ejemplo: <host>clickhouse.com:80</host>
  • si el host se especifica sin puerto, se permite cualquier puerto de ese host. Por ejemplo: si se especifica <host>clickhouse.com</host>, se permiten clickhouse.com:20 (FTP), clickhouse.com:80 (HTTP), clickhouse.com:443 (HTTPS), etc.
  • si el host se especifica como una dirección IP, se comprueba tal como aparece en la URL. Por ejemplo: [2a02:6b8:a::a].
  • si hay redirecciones y la compatibilidad con redirecciones está habilitada, se comprueba cada redirección (el campo location).
Por ejemplo:
Última modificación el 23 de julio de 2026