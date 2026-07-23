Configuración de los clústeres utilizada por el motor de tabla Distributed y por la función de tabla
remote_servers
cluster.
Ejemplo
Para el valor del atributo
<remote_servers incl="clickhouse_remote_servers" />
incl, consulte la sección “Archivos de configuración”.
Véase también
Lista de hosts que se pueden usar en motores de almacenamiento y funciones de tabla relacionados con URL. Al añadir un host con la etiqueta XML
remote_url_allow_hosts
\<host\>:
- debe especificarse exactamente como aparece en la URL, ya que el nombre se comprueba antes de la resolución de DNS. Por ejemplo:
<host>clickhouse.com</host>
- si el puerto se especifica explícitamente en la URL, se comprueba
host:porten su conjunto. Por ejemplo:
<host>clickhouse.com:80</host>
- si el host se especifica sin puerto, se permite cualquier puerto de ese host. Por ejemplo: si se especifica
<host>clickhouse.com</host>, se permiten
clickhouse.com:20(FTP),
clickhouse.com:80(HTTP),
clickhouse.com:443(HTTPS), etc.
- si el host se especifica como una dirección IP, se comprueba tal como aparece en la URL. Por ejemplo:
[2a02:6b8:a::a].
- si hay redirecciones y la compatibilidad con redirecciones está habilitada, se comprueba cada redirección (el campo location).
<remote_url_allow_hosts>
<host>clickhouse.com</host>
</remote_url_allow_hosts>