Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado remote_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

cluster . Configuración de los clústeres utilizada por el motor de tabla Distributed y por la función de tabla

Ejemplo

< remote_servers incl = "clickhouse_remote_servers" />

incl , consulte la sección “ Para el valor del atributo, consulte la sección “ Archivos de configuración ”.

Véase también

Lista de hosts que se pueden usar en motores de almacenamiento y funciones de tabla relacionados con URL.

Al añadir un host con la etiqueta XML \<host\> :

debe especificarse exactamente como aparece en la URL, ya que el nombre se comprueba antes de la resolución de DNS. Por ejemplo: <host>clickhouse.com</host>

si el puerto se especifica explícitamente en la URL, se comprueba host:port en su conjunto. Por ejemplo: <host>clickhouse.com:80</host>

en su conjunto. Por ejemplo: si el host se especifica sin puerto, se permite cualquier puerto de ese host. Por ejemplo: si se especifica <host>clickhouse.com</host> , se permiten clickhouse.com:20 (FTP), clickhouse.com:80 (HTTP), clickhouse.com:443 (HTTPS), etc.

, se permiten (FTP), (HTTP), (HTTPS), etc. si el host se especifica como una dirección IP, se comprueba tal como aparece en la URL. Por ejemplo: [2a02:6b8:a::a] .

. si hay redirecciones y la compatibilidad con redirecciones está habilitada, se comprueba cada redirección (el campo location).

Por ejemplo: