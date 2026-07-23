Ajustes del servidor de ClickHouse incluidos en el grupo generado max_dictionary_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si el número de diccionarios es mayor que este valor, el servidor generará una excepción.

Solo contabiliza las tablas de los motores de base de datos:

Atomic

Ordinary

Replicated

Lazy

Un valor de 0 significa que no hay ningún límite.

Ejemplo

< max_dictionary_num_to_throw > 400 </ max_dictionary_num_to_throw >

Si el número de diccionarios adjuntos supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse agregará mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo