Si el número de diccionarios es mayor que este valor, el servidor generará una excepción. Solo contabiliza las tablas de los motores de base de datos:
max_dictionary_num_to_throw
- Atomic
- Ordinary
- Replicated
- Lazy
Ejemplo
Un valor de
0 significa que no hay ningún límite.
<max_dictionary_num_to_throw>400</max_dictionary_num_to_throw>
Si el número de diccionarios adjuntos supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse agregará mensajes de advertencia a la tabla
max_dictionary_num_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_dictionary_num_to_warn>400</max_dictionary_num_to_warn>