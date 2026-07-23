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Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

s3queue_disable_streaming

Desactiva el streaming en S3Queue incluso si la tabla ya se ha creado y hay vistas materializadas adjuntas

s3queue_log

Configuración de la tabla del sistema s3queue_log. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Los ajustes predeterminados son:
Última modificación el 23 de julio de 2026