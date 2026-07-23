Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado tmp_*.

Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Ruta en el sistema de archivos local para almacenar datos temporales durante el procesamiento de consultas grandes.

Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path, tmp_policy, temporary_data_in_cache.

La barra diagonal final es obligatoria.

Ejemplo

< tmp_path > /var/lib/clickhouse/tmp/ </ tmp_path >

Política de almacenamiento para datos temporales. Todos los archivos con el prefijo tmp se eliminarán al iniciar.

Recomendaciones para usar almacenamiento de objetos como tmp_policy : Use un bucket:path independiente en cada servidor

independiente en cada servidor Use metadata_type=plain

También puede interesarle configurar un TTL para este bucket

Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path , tmp_policy , temporary_data_in_cache .

, , . move_factor , keep_free_space_bytes , max_data_part_size_bytes se ignoran.

, , se ignoran. La política debe tener exactamente un volumen Para obtener más información, consulte la documentación del motor de tabla MergeTree

Ejemplo

Cuando /disk1 esté lleno, los datos temporales se almacenarán en /disk2 .