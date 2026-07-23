Ruta en el sistema de archivos local para almacenar datos temporales durante el procesamiento de consultas grandes.
tmp_path
Ejemplo
- Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path, tmp_policy, temporary_data_in_cache.
- La barra diagonal final es obligatoria.
<tmp_path>/var/lib/clickhouse/tmp/</tmp_path>
Política de almacenamiento para datos temporales. Todos los archivos con el prefijo
tmp_policy
tmp se eliminarán al iniciar.
Recomendaciones para usar almacenamiento de objetos como
tmp_policy:
- Use un
bucket:pathindependiente en cada servidor
- Use
metadata_type=plain
- También puede interesarle configurar un TTL para este bucket
Ejemplo Cuando
- Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales:
tmp_path,
tmp_policy,
temporary_data_in_cache.
move_factor,
keep_free_space_bytes,
max_data_part_size_bytesse ignoran.
- La política debe tener exactamente un volumen
/disk1 esté lleno, los datos temporales se almacenarán en
/disk2.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<disk1>
<path>/disk1/</path>
</disk1>
<disk2>
<path>/disk2/</path>
</disk2>
</disks>
<policies>
<tmp_two_disks>
<volumes>
<main>
<disk>disk1</disk>
<disk>disk2</disk>
</main>
</volumes>
</tmp_two_disks>
</policies>
</storage_configuration>
<tmp_policy>tmp_two_disks</tmp_policy>
</clickhouse>