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Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

tmp_path

Ruta en el sistema de archivos local para almacenar datos temporales durante el procesamiento de consultas grandes.
  • Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path, tmp_policy, temporary_data_in_cache.
  • La barra diagonal final es obligatoria.
Ejemplo

tmp_policy

Política de almacenamiento para datos temporales. Todos los archivos con el prefijo tmp se eliminarán al iniciar.
Recomendaciones para usar almacenamiento de objetos como tmp_policy:
  • Use un bucket:path independiente en cada servidor
  • Use metadata_type=plain
  • También puede interesarle configurar un TTL para este bucket
  • Solo se puede usar una opción para configurar el almacenamiento de datos temporales: tmp_path ,tmp_policy, temporary_data_in_cache.
  • move_factor, keep_free_space_bytes,max_data_part_size_bytes se ignoran.
  • La política debe tener exactamente un volumen
Para obtener más información, consulte la documentación del motor de tabla MergeTree.
Ejemplo Cuando /disk1 esté lleno, los datos temporales se almacenarán en /disk2.
Última modificación el 23 de julio de 2026