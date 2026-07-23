Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado os_threads_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Valor nice de Linux para los hilos del handler TCP de distributed cache. Los valores más bajos significan una mayor prioridad de CPU.

Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no-op.

Valores posibles: de -20 a 19.

Valor nice de Linux para los hilos de merge y mutation. Los valores más bajos implican una prioridad de CPU más alta.

Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no-op.

Valores posibles: de -20 a 19.

Valor nice de Linux para los hilos de envío y recepción del client de ZooKeeper. Los valores más bajos implican una mayor prioridad de CPU.

Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, es un no-op.

Valores posibles: -20 a 19.