Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

os_threads_nice_value_distributed_cache_tcp_handler

Valor nice de Linux para los hilos del handler TCP de distributed cache. Los valores más bajos significan una mayor prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no-op. Valores posibles: de -20 a 19.

os_threads_nice_value_merge_mutate

Valor nice de Linux para los hilos de merge y mutation. Los valores más bajos implican una prioridad de CPU más alta. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no-op. Valores posibles: de -20 a 19.

os_threads_nice_value_zookeeper_client_send_receive

Valor nice de Linux para los hilos de envío y recepción del client de ZooKeeper. Los valores más bajos implican una mayor prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, es un no-op. Valores posibles: -20 a 19.
Última modificación el 23 de julio de 2026