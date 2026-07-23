Valor nice de Linux para los hilos del handler TCP de distributed cache. Los valores más bajos significan una mayor prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no-op. Valores posibles: de -20 a 19.
os_threads_nice_value_distributed_cache_tcp_handler
Valor nice de Linux para los hilos de merge y mutation. Los valores más bajos implican una prioridad de CPU más alta. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no-op. Valores posibles: de -20 a 19.
os_threads_nice_value_merge_mutate
Valor nice de Linux para los hilos de envío y recepción del client de ZooKeeper. Los valores más bajos implican una mayor prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, es un no-op. Valores posibles: -20 a 19.