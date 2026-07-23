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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_named_collection_num_to_throw

Si el número de colecciones con nombre es mayor que este valor, el servidor generará una excepción.
Un valor de 0 significa que no hay límite.
Ejemplo

max_named_collection_num_to_warn

Si el número de colecciones con nombre supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026