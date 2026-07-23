Si el número de colecciones con nombre es mayor que este valor, el servidor generará una excepción.
max_named_collection_num_to_throw
Ejemplo
Un valor de
0 significa que no hay límite.
<max_named_collection_num_to_throw>400</max_named_collection_num_to_throw>
Si el número de colecciones con nombre supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla
max_named_collection_num_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_named_collection_num_to_warn>400</max_named_collection_num_to_warn>