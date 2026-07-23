Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado max_named_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si el número de colecciones con nombre es mayor que este valor, el servidor generará una excepción.

Un valor de 0 significa que no hay límite.

Ejemplo

< max_named_collection_num_to_throw > 400 </ max_named_collection_num_to_throw >

Si el número de colecciones con nombre supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo