IF EXISTS, estas consultas no devuelven ningún error si la entidad no existe. Si se especifica el modificador
SYNC, la entidad se elimina sin demora.
Elimina todas las tablas de la base de datos
DROP DATABASE
db y luego elimina la propia base de datos
db.
Sintaxis:
DROP DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
Elimina una o más tablas. Sintaxis:
DROP TABLE
Limitaciones:
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [IF EMPTY] [db1.]name_1[, [db2.]name_2, ...] [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
- Si se especifica la cláusula
IF EMPTY, el servidor comprueba si la tabla está vacía solo en la réplica que recibió la consulta.
- Eliminar varias tablas a la vez no es una operación atómica; es decir, si falla la eliminación de una tabla, las siguientes no se eliminarán.
Elimina el diccionario. Sintaxis:
DROP DICTIONARY
DROP DICTIONARY [IF EXISTS] [db.]name [SYNC]
Elimina un usuario. Sintaxis:
DROP USER
DROP USER [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
Elimina un rol. El rol eliminado se revoca de todas las entidades a las que estaba asignado. Sintaxis:
DROP ROLE
DROP ROLE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
Elimina una ROW POLICY. La ROW POLICY eliminada se revoca de todas las entidades a las que se había asignado. Sintaxis:
DROP ROW POLICY
DROP [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [,...] ON [database.]table [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
Elimina una política de enmascaramiento. Sintaxis:
DROP MASKING POLICY
DROP MASKING POLICY [IF EXISTS] name ON [database.]table [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
Elimina una QUOTA. La QUOTA eliminada se revoca de todas las entidades a las que se había asignado. Sintaxis:
DROP QUOTA
DROP QUOTA [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
Elimina un perfil de configuración. El perfil de configuración eliminado se revoca de todas las entidades a las que estaba asignado. Sintaxis:
DROP SETTINGS PROFILE
DROP [SETTINGS] PROFILE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
Elimina una vista. Las vistas también se pueden eliminar con el comando
DROP VIEW
DROP TABLE, pero
DROP VIEW comprueba que
[db.]name sea una vista.
Sintaxis:
DROP VIEW [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
Elimina una función definida por el usuario creada con CREATE FUNCTION. Las funciones del sistema no se pueden eliminar. Sintaxis
DROP FUNCTION
Ejemplo
DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name [on CLUSTER cluster]
CREATE FUNCTION linear_equation AS (x, k, b) -> k*x + b;
DROP FUNCTION linear_equation;
Elimina una colección con nombre. Sintaxis
DROP NAMED COLLECTION
Ejemplo
DROP NAMED COLLECTION [IF EXISTS] name [on CLUSTER cluster]
CREATE NAMED COLLECTION foobar AS a = '1', b = '2';
DROP NAMED COLLECTION foobar;