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Elimina una entidad existente. Si se especifica la cláusula IF EXISTS, estas consultas no devuelven ningún error si la entidad no existe. Si se especifica el modificador SYNC, la entidad se elimina sin demora.

DROP DATABASE

Elimina todas las tablas de la base de datos db y luego elimina la propia base de datos db. Sintaxis:

DROP TABLE

Elimina una o más tablas.
Para revertir la eliminación de una tabla, consulta UNDROP TABLE
Sintaxis:
Limitaciones:
  • Si se especifica la cláusula IF EMPTY, el servidor comprueba si la tabla está vacía solo en la réplica que recibió la consulta.
  • Eliminar varias tablas a la vez no es una operación atómica; es decir, si falla la eliminación de una tabla, las siguientes no se eliminarán.

DROP DICTIONARY

Elimina el diccionario. Sintaxis:

DROP USER

Elimina un usuario. Sintaxis:

DROP ROLE

Elimina un rol. El rol eliminado se revoca de todas las entidades a las que estaba asignado. Sintaxis:

DROP ROW POLICY

Elimina una ROW POLICY. La ROW POLICY eliminada se revoca de todas las entidades a las que se había asignado. Sintaxis:

DROP MASKING POLICY

Elimina una política de enmascaramiento. Sintaxis:

DROP QUOTA

Elimina una QUOTA. La QUOTA eliminada se revoca de todas las entidades a las que se había asignado. Sintaxis:

DROP SETTINGS PROFILE

Elimina un perfil de configuración. El perfil de configuración eliminado se revoca de todas las entidades a las que estaba asignado. Sintaxis:

DROP VIEW

Elimina una vista. Las vistas también se pueden eliminar con el comando DROP TABLE, pero DROP VIEW comprueba que [db.]name sea una vista. Sintaxis:

DROP FUNCTION

Elimina una función definida por el usuario creada con CREATE FUNCTION. Las funciones del sistema no se pueden eliminar. Sintaxis
Ejemplo

DROP NAMED COLLECTION

Elimina una colección con nombre. Sintaxis
Ejemplo
Última modificación el 3 de julio de 2026