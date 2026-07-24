يدعم ClickHouse معظم تنسيقات البيانات النصية والثنائية المعروفة. يتيح ذلك سهولة التكامل مع أي خط معالجة بيانات تقريبًا للاستفادة من مزايا ClickHouse.

​ تنسيقات الإدخال

تُستخدم تنسيقات الإدخال في:

تحليل البيانات المُمرَّرة إلى عبارات INSERT

تنفيذ استعلامات SELECT من الجداول المستندة إلى ملفات، مثل File أو URL أو HDFS

من الجداول المستندة إلى ملفات، مثل أو أو قراءة Dictionaries

يُعد اختيار تنسيق الإدخال المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق كفاءة إدخال البيانات في ClickHouse. ومع توفر أكثر من 70 تنسيقًا مدعومًا، فإن اختيار الخيار الأفضل أداءً يمكن أن يؤثر بشكل كبير في سرعة الإدراج، واستخدام CPU والذاكرة، والكفاءة العامة للنظام. ولمساعدتك على المفاضلة بين هذه الخيارات، أجرينا مقارنة معيارية لأداء إدخال البيانات عبر التنسيقات المختلفة، وكشفت عن أبرز النتائج التالية:

يُعد تنسيق Native أكثر تنسيقات الإدخال كفاءة ، إذ يوفّر أفضل ضغط، وأقل استهلاك للموارد، وأدنى حمل إضافي للمعالجة على جانب الخادم.

، إذ يوفّر أفضل ضغط، وأقل استهلاك للموارد، وأدنى حمل إضافي للمعالجة على جانب الخادم. الضغط ضروري - إذ يقلل LZ4 حجم البيانات بأقل تكلفة ممكنة على CPU، بينما يوفّر ZSTD ضغطًا أعلى على حساب زيادة إضافية في استخدام CPU.

- إذ يقلل LZ4 حجم البيانات بأقل تكلفة ممكنة على CPU، بينما يوفّر ZSTD ضغطًا أعلى على حساب زيادة إضافية في استخدام CPU. للترتيب المسبق تأثير متوسط ، لأن ClickHouse يرتّب البيانات بكفاءة بالفعل.

، لأن ClickHouse يرتّب البيانات بكفاءة بالفعل. يُحسّن التجميع الكفاءة بشكل كبير - فكلما كانت الدُفعات أكبر، انخفض الحمل الإضافي للإدراج وتحسّن معدل النقل.

​ تنسيقات الإخراج

تُستخدم تنسيقات الإخراج المدعومة من أجل:

تنسيق نتائج استعلام SELECT

تنفيذ عمليات INSERT في الجداول المعتمدة على الملفات

​ نظرة عامة على التنسيقات

التنسيقات المدعومة هي:

التنسيق الإدخال الإخراج TabSeparated ✔ ✔ TabSeparatedRaw ✔ ✔ TabSeparatedWithNames ✔ ✔ TabSeparatedWithNamesAndTypes ✔ ✔ TabSeparatedRawWithNames ✔ ✔ TabSeparatedRawWithNamesAndTypes ✔ ✔ Template ✔ ✔ TemplateIgnoreSpaces ✔ ✗ CSV ✔ ✔ CSVWithNames ✔ ✔ CSVWithNamesAndTypes ✔ ✔ CustomSeparated ✔ ✔ CustomSeparatedIgnoreSpaces ✔ ✗ CustomSeparatedIgnoreSpacesWithNames ✔ ✗ CustomSeparatedIgnoreSpacesWithNamesAndTypes ✔ ✗ CustomSeparatedWithNames ✔ ✔ CustomSeparatedWithNamesAndTypes ✔ ✔ HiveText ✔ ✗ SQLInsert ✗ ✔ Values ✔ ✔ Vertical ✗ ✔ JSON ✔ ✔ JSONAsString ✔ ✗ JSONAsObject ✔ ✗ JSONStrings ✗ ✔ JSONColumns ✔ ✔ JSONColumnsWithMetadata ✔ ✔ JSONCompact ✔ ✔ JSONCompactStrings ✗ ✔ JSONCompactColumns ✔ ✔ JSONEachRow ✔ ✔ JSONLines ✔ ✔ PrettyJSONEachRow ✗ ✔ JSONEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONStringsEachRow ✔ ✔ JSONStringsEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONCompactEachRow ✔ ✔ JSONCompactEachRowWithNames ✔ ✔ JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes ✔ ✔ JSONCompactEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONCompactStringsEachRow ✔ ✔ JSONCompactStringsEachRowWithNames ✔ ✔ JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes ✔ ✔ JSONCompactStringsEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONObjectEachRow ✔ ✔ BSONEachRow ✔ ✔ TSKV ✔ ✔ Pretty ✗ ✔ PrettyNoEscapes ✗ ✔ PrettyMonoBlock ✗ ✔ PrettyNoEscapesMonoBlock ✗ ✔ PrettyCompact ✗ ✔ PrettyCompactNoEscapes ✗ ✔ PrettyCompactMonoBlock ✗ ✔ PrettyCompactNoEscapesMonoBlock ✗ ✔ PrettySpace ✗ ✔ PrettySpaceNoEscapes ✗ ✔ PrettySpaceMonoBlock ✗ ✔ PrettySpaceNoEscapesMonoBlock ✗ ✔ Prometheus ✗ ✔ Protobuf ✔ ✔ ProtobufSingle ✔ ✔ ProtobufList ✔ ✔ Avro ✔ ✔ AvroConfluent ✔ ✔ Parquet ✔ ✔ ParquetMetadata ✔ ✗ Arrow ✔ ✔ ArrowStream ✔ ✔ ORC ✔ ✔ One ✔ ✗ Npy ✔ ✔ RowBinary ✔ ✔ RowBinaryWithNames ✔ ✔ RowBinaryWithNamesAndTypes ✔ ✔ RowBinaryWithDefaults ✔ ✗ RowBinaryWithNamesAndTypesAndDefaults ✔ ✗ Native ✔ ✔ Buffers ✔ ✔ Null ✗ ✔ Hash ✗ ✔ XML ✗ ✔ CapnProto ✔ ✔ LineAsString ✔ ✔ LineAsStringWithNames ✗ ✔ LineAsStringWithNamesAndTypes ✗ ✔ Regexp ✔ ✗ RawBLOB ✔ ✔ MsgPack ✔ ✔ MySQLDump ✔ ✗ MySQLWire ✗ ✔ PostgreSQLWire ✗ ✔ ODBCDriver2 ✗ ✔ GeoJSON ✔ ✔ DWARF ✔ ✗ Markdown ✗ ✔ Form ✔ ✗

يمكنك التحكّم في بعض معلمات معالجة التنسيق باستخدام إعدادات ClickHouse. لمزيد من المعلومات، راجع قسم الإعدادات

إعدادات إضافية خاصة بتنسيق JSON موثّقة في صفحة إعدادات تنسيق JSON

​ مخطط التنسيق

يُحدَّد اسم الملف الذي يحتوي على مخطط التنسيق بواسطة الإعداد format_schema . ويجب تعيين هذا الإعداد عند استخدام أحد التنسيقين Cap'n Proto و Protobuf . مخطط التنسيق هو عبارة عن اسم ملف متبوعًا باسم نوع الرسالة داخل هذا الملف، ويفصل بينهما نقطتان، على سبيل المثال schemafile.proto:MessageType . إذا كان الملف يحمل الامتداد القياسي للتنسيق (مثل .proto بالنسبة إلى Protobuf )، فيمكن حذفه، وفي هذه الحالة يكون مخطط التنسيق بالشكل schemafile:MessageType .

إذا كنت تُدخل البيانات أو تُخرجها عبر العميل في الوضع التفاعلي، فإن اسم الملف المحدد في مخطط التنسيق يمكن أن يتضمن مسارًا مطلقًا أو مسارًا نسبيًا إلى الدليل الحالي على العميل. أما إذا كنت تستخدم العميل في وضع الدفعات ، فيجب أن يكون مسار المخطط نسبيًا لأسباب أمنية.

إذا كنت تُدخل البيانات أو تُخرجها عبر واجهة HTTP ، فإن اسم الملف المحدد في مخطط التنسيق يجب أن يكون موجودًا في الدليل المحدد في format_schema_path ضمن إعدادات الخادم.

​ تخطي الأخطاء

CSV و TabSeparated و TSKV و JSONEachRow و Template و CustomSeparated و Protobuf تخطي صف تالف عند حدوث خطأ في التحليل، ومواصلة التحليل من بداية الصف التالي. راجع إعدادَي يمكن لبعض التنسيقات مثلتخطي صف تالف عند حدوث خطأ في التحليل، ومواصلة التحليل من بداية الصف التالي. راجع إعدادَي input_format_allow_errors_num input_format_allow_errors_ratio . القيود: