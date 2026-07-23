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الوصف

يختلف عن تنسيق JSONCompactEachRow إذ يطبع أيضًا صفَّين للترويسة يتضمنان أسماء الأعمدة وأنواعها، على غرار TabSeparatedWithNamesAndTypes.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON يتضمن البيانات التالية، والمسمّى football.json:
أدرج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام التنسيق JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، كما سيجري تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا فسيتم تخطي الصف الأول.
إذا كان الإعداد input_format_with_types_use_header مضبوطًا على 1، فستُقارَن أنواع بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا فسيتم تخطي الصف الثاني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦