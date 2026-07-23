|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✔
|✔
JSONEachRow,
JSONLines,
NDJSON,
JSONL
في هذه الصيغة، يُخرج ClickHouse كل صف على هيئة كائن JSON منفصل، بحيث يكون كل كائن في سطر جديد. تُعرَف هذه الصيغة أيضًا باسم
الوصف
JSONEachRow و
JSONLines و
NDJSON (JSON المحدَّد بأسطر جديدة) أو
JSONL. وهذه الأسماء هي أسماء بديلة للصيغة نفسها، ويمكن استخدامها بالتبادل لكلٍّ من الإدخال والإخراج.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON يحمل البيانات التالية، باسم
إدخال البيانات
football.json:
أدرِج البيانات:
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":1,"away_team_goals":4}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":2,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":1,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":1,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":7,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":3,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":4,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":0,"away_team_goals":3}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONLines;
اقرأ البيانات بتنسيق
قراءة البيانات
JSONLines:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONLines
سيتم تجاهل أعمدة البيانات ذات الأسماء غير المعروفة عند الاستيراد إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":1,"away_team_goals":4}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":2,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":1,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":1,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":7,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":3,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":4,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":0,"away_team_goals":3}