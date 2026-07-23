Skip to main content

الوصف

في هذه الصيغة، يُخرج ClickHouse كل صف على هيئة كائن JSON منفصل، بحيث يكون كل كائن في سطر جديد. تُعرَف هذه الصيغة أيضًا باسم JSONEachRow وJSONLines وNDJSON ‏(JSON المحدَّد بأسطر جديدة) أو JSONL. وهذه الأسماء هي أسماء بديلة للصيغة نفسها، ويمكن استخدامها بالتبادل لكلٍّ من الإدخال والإخراج.

مثال للاستخدام

إدخال البيانات

باستخدام ملف JSON يحمل البيانات التالية، باسم football.json:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق JSONLines:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
سيتم تجاهل أعمدة البيانات ذات الأسماء غير المعروفة عند الاستيراد إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦