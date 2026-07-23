|الإدخال
|الإخراج
|اسم مستعار
|✔
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يختلف عن
الوصف
JSONEachRow فقط في أن حقول البيانات تُخرَج على هيئة سلاسل نصية، لا كقيم JSON ذات أنواع محددة.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON يتضمن البيانات التالية، والمسمّى
إدراج البيانات
football.json:
أدرِج البيانات:
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":"1","away_team_goals":"4"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":"2","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":"1","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":"1","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":"7","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":"3","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":"4","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":"0","away_team_goals":"3"}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONStringsEachRow;
اقرأ البيانات بصيغة
قراءة البيانات
JSONStringsEachRow:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONStringsEachRow
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":"1","away_team_goals":"4"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":"2","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":"1","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":"1","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":"7","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":"3","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":"4","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":"0","away_team_goals":"3"}