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الوصف

يختلف عن JSONEachRow فقط في أن حقول البيانات تُخرَج على هيئة سلاسل نصية، لا كقيم JSON ذات أنواع محددة.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON يتضمن البيانات التالية، والمسمّى football.json:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بصيغة JSONStringsEachRow:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦